Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Информация о драке поступила в полицию около 22:00.

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Ножевое нападение возле железнодорожного вокзала в Киеве

Между нападавшим и двумя другими мужчинами возник словесный конфликт. Во время спора злоумышленник достал раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов.

Полиция оперативно задержала нападавшего на месте происшествия и изъяла нож. Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

К слову, в городе Беляевка Одесской области 23 марта прогремел взрыв в отделении полиции. Предварительно, взрыв произошел из-за детонации устройства, который с собой принесла неизвестная женщина.

Женщина погибла, трое правоохранителей получили незначительные повреждения.