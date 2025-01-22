Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BR24.

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Нападающий имеет психические нарушения

Утром 22 января в городке Ашаффенбург под Франкфуртом произошел ужасный инцидент. Так, 28-летний гражданин Афганистана напал на группу детсада с ножом.

Смертельные ранения получили 41-летний мужчина и 2-летний ребенок. Еще трое пострадавших с тяжелыми травмами находятся в больнице. Полиция предполагает, что погибший мужчина спас других детей от смертельных ран.

Глава МВД Германии сообщил, что злоумышленник напал на детей с кухонным ножом. Хотя это было неожиданное и внезапное нападение, однако его действия не квалифицируют как теракт.

Кроме того, стало известно, что 28-летний гражданин Афганистана ранее трижды попадал в поле зрения правоохранителей из-за насильственных действий. Из-за этого он также неоднократно был направлен на психиатрическое лечение. Какие именно психические нарушения имеет мужчина – в СМИ не сообщали.

Нападавшего задержали через 20 минут после совершения преступления. Сейчас он находится под наблюдением.

К слову, Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения с ножом в Баварии. Кроме того, он отметил, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, которые приехали в Германию просить убежища.