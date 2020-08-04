Не утихает обсуждение инцидента, который случился в ночь на 1 августа в поезде Киев – Мариуполь. В соцсетях в очередной раз подняли вопрос необходимости правоохранителей в поездах, страхование пассажиров, а также – их позицию "моя хата с краю".

В купе, где находилась Анастасия Луговая с 7-летним сыном, ворвался полуобнаженный мужчина, который избил ее и пытался изнасиловать. Спасение женщина нашла только у проводника в соседнем вагоне. Нападавшего задержали утром – когда поезд прибыл в Киев. Однако полицию вызвали не работники Укрзализныци, а муж пострадавшей.

В этой истории много вопросов, как к УЗ, так и к украинской власти. Сайт 24 канала попытался найти ответы на основные из них.

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Нужно ли возвращать полицию в поезда?

Правоохранители не сопровождают поезда с 2012 года, а ликвидировали транспортную милицию в 2015-ом.

Укрзализныця в своем заявлении призвала возобновить сопровождение поездов дальнего следования сотрудниками Национальной полиции – "для полной безопасности пассажиров".

Восстановление этого подразделения – это компетенция не УЗ, а народных депутатов. Что касается нынешней ситуации, то УЗ, как никто другой, заинтересована в безопасности пассажиров. Сохранение хорошей репутации компании и улучшение сервиса перевозок, несмотря на установленный правительством тариф, который делает такие перевозки убыточными, без надлежащей компенсации бюджетом этих убытков,

– рассказал один из членов наблюдательного совета Укрзализныци, екснардеп Сергей Лещенко.

Он добавил, что в Национальной полиции считают, что такие услуги должны предоставляться платно и трактоваться как охрана, а не как обеспечение общественного порядка.

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Глава департамента по организации внутренних и международных перевозок пассажиров Укрзализныци Александр Красноштан свою очередь подчеркнул, что "пассажиры своими налогами уже оплатили услугу обеспечения общественной безопасности и правопорядка – осталось ее предоставить". Кроме того, не стоит забывать, что поезда являются общественным местом.

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка является одним из четырех задач Национальной полиции (ст. 2 закона О Национальной полиции). И полиция пытается обеспечить такой порядок путем прибытия на вызовы и тому подобное. Правда, как видим, без сопровождения поездов сотрудниками полиции это пока плохо получается,

– пояснил Красноштан.

Тем временем лидер "Голоса" Кира Рудик напомнила о пилотном проекте Укрзализныци и Нацполиции, который стартовал в марте 2020 года и призван организовать сопровождение сотрудниками полиции пассажирских поездов № 122/121 "Николаев – Киев – Ровно" и № 24/23 "Одесса – Москва". По ее словам, тогда же УЗ и Нацполиция начали работать над совместным планом действий "по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей".

Где этот план? Каковы результаты пилотного проекта? Почему этот проект не стал постоянным? И почему пассажиры, а особенно пассажирки Укрзализныци, до сих пор не чувствуют себя в безопасности? Почему у Авакова есть сотни правоохранителей, чтобы целый день стоять под судами и бить ногами активистов? Почему есть десяток полицейских, чтобы доставать из Днепра одного человека? А на безопасность поездов людей нет?

– отметила Кира Рудик.

Как пояснил сайту 24 канала юрист Василий Мирошниченко, помогло бы конкретно в этом случае наличие наряда полиции в поезде или нет – трудно сказать. Это зависит от ряда факторов, в частности, расположение правоохранителей. Однако в целом, по словам юриста, было бы хорошо поставить хотя бы одного полицейского на поезд, вернуть такую практику – присутствие правоохранителя меньшей мере дисциплинировала бы пассажиров.

Отвечает ли за безопасность проводник?

Внимание соцсетей привлек и тот факт, что крики о помощи пострадавшей и ее сына другие пассажиры и проводник в принципе не обращали внимания.

Удивляет и злит тот факт, что никто из мужчин, которые ехали в этом вагоне и точно слышали крики Анастасии, не пришел ей на помощь,

– написал заместитель министра МВД Антон Геращенко на странице в Facebook.

По мнению юриста Василия Мирошниченко, здесь в значительной мере виноват советский менталитет: люди убеждены, что защищать человека, на которого нападают, это – исключительно функция полиции или других должностных лиц (например, проводника).

Закон не обязывает, конечно, простых граждан выполнять функции полиции. Но морально каждый гражданин должен был бы заступаться за обиженных и тех, на кого напали. Хотя бы фиксировать на видео, чтобы были доказательства, или звать на помощь. И человек не может привлекаться к ответственности за то, что применяет насилие к правонарушителю,

– пояснил юрист.

Что касается проводника, то он – служебное лицо. Соответственно, обязан вызвать полицию, принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья пассажиров. Поэтому, безусловно, бездействие проводника содержит и служебное правонарушение, за что могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

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Эксперт добавил, что, с такими процессами, как, например, сейчас против Сергея Стерненко, право на самозащиту или защиту других лиц в Украине пытаются нивелировать. Получается, что тот, кто защищает себя или других, может потом быть привлечен к ответственности, как будто он нападающий. И поэтому люди часто опасаются заступаться за других, чтобы потом не оказаться на скамье подсудимых. Это – проблема, которую также нужно решать.

Что покрывает страхование в поездах?

В каждый билет включен платеж страхования. Однако покрывает это лишь инциденты, которые произошли с пассажирами в результате несчастных случаев. По словам юриста, сейчас же речь идет о преступлении.

Несчастный случай – это событие, которое не зависит от воли людей. Например, ДТП (если речь идет о поездках автобусом) или попадании молнии. Поэтому квалифицировать нападение, как несчастный случай нельзя. И страхование, включенное в стоимость билета, его не покрывает,

– уточнил Василий Мирошниченко.

Компенсацию пострадавшей, как отмечает эксперт, в этом случае должен выплатить преступник. Однако Сергей Лещенко уверял, что "исполнительные органы управления" Укрзализныци – в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай".

В целом же из этого досадного инцидента стоит сделать ряд выводов: как относительно страхового покрытия и важности полиции в поездах, так и в целом – относительно неравнодушия каждого. Иначе повторения таких приступов не избежать.