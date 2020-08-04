Не вщухає обговорення інциденту, який трапився у ніч на 1 серпня у поїзді Київ – Маріуполь. У соцмережах вкотре порушили питання необхідності правоохоронців у поїздах, страхування пасажирів, а також – їх позицію "моя хата скраю".

У купе, де перебувала Анастасія Лугова з 7-річним сином, увірвався напівоголений чоловік, який побив її та намагався зґвалтувати. Порятунок жінка знайшла лише у провідника в сусідньому вагоні. Нападника затримали зранку – коли потяг прибув до Києва. Однак поліцію викликали не працівники Укрзалізниці, а чоловік постраждалої.

У цій історії – багато запитань, як до УЗ, так і до української влади. Сайт 24 каналу спробував знайти на відповіді на основні з них.

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Чи потрібно повертати поліцію у поїзди?

Правоохоронці не супроводжують поїзди з 2012 року, а ліквідували транспортну міліцію у 2015-му.

Укрзалізниця у своїй заяві закликала відновити супровід поїздів далекого прямування співробітниками Національної поліції – "для повної безпеки пасажирів".

Відновлення цього підрозділу – це компетенція не УЗ, а народних депутатів. Що стосується нинішньої ситуації, то УЗ, як ніхто інший, зацікавлена в безпеці пасажирів. Збереження доброї репутації компанії і поліпшення сервісу перевезень, незважаючи на встановлений урядом тариф, який робить такі перевезення збитковими, без належної компенсації бюджетом цих збитків,

– розповів один із членів наглядової ради Укрзалізниці, екснардеп Сергій Лещенко.

Він додав, що у Національній поліції вважають, що такі послуги повинні надаватися платно і трактуватися як охорона, а не як забезпечення громадського порядку.

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Очільник департаменту з організації внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів Укрзалізниці Олександр Красноштан своєю чергою наголосив, що "пасажири своїми податками вже оплатили послугу забезпечення громадської безпеки та правопорядку – залишилося її надати". Крім того, не варто забувати, що поїзди є громадським місцем.

Забезпечення громадської безпеки та правопорядку є одним із чотирьох завдань Національної поліції (ст. 2 закону Про Національну поліцію). І поліція намагається забезпечити такий порядок шляхом прибуття на виклики тощо. Щоправда, як бачимо, без супроводу потягів працівниками поліції це поки погано виходить,

– пояснив Красноштан.

Тим часом лідерка "Голосу" Кіра Рудик нагадала про пілотний проєкт Укрзалізниці та Нацполіції, який стартував у березні 2020 року та покликаний організувати супровід працівниками поліції пасажирських поїздів № 122/121 "Миколаїв – Київ – Рівне" та № 24/23 "Одеса – Москва". За її словами, тоді ж УЗ та Нацполіція почали працювати над спільним планом дій "щодо збільшення кількості поїздів, що курсуватимуть у супроводі правоохоронців".

Де цей план? Які результати пілотного проекту? Чому цей проект не став постійним? І чому пасажири, а особливо пасажирки Укрзалізниці, досі не почувають себе у безпеці? Чому у Авакова є сотні правоохоронців, щоб цілий день стояти під судами і бити ногами активістів? Чому є десяток поліцейських, щоб діставати з Дніпра одну людину? А на безпеку поїздів людей немає?

– зазначила Кіра Рудик.

Як пояснив сайту 24 каналу юрист Василь Мірошниченко, чи допомогла б конкретно у цьому випадку наявність наряду поліції у поїзді – важко сказати. Це залежить від низки факторів, зокрема, розташування правоохоронців. Однак в цілому, за словами юриста, було б добре мати хоча б одного поліцейського на поїзд, повернути таку практику – присутність правоохоронця щонайменше дисциплінувала б пасажирів.

Чи відповідає за безпеку провідник?

Увагу соцмереж привернув і той факт, що на крики про допомогу постраждалої та її сина інші пасажири та провідник в принципі не зважали.

Дивує і злить той факт, що ніхто з чоловіків, які їхали в цьому вагоні і точно чули крики Анастасії, не прийшов їй на допомогу,

– написав заступник міністра МВС Антон Геращенко на свої сторінці у Facebook.

На думку юриста Василя Мірошниченка, тут значною мірою винен радянський менталітет: люди переконані, що захищати людину, на яку нападають, це – виключно функція поліції чи інших службових осіб (наприклад, провідника).

Закон не зобов'язує, звичайно, простих громадян виконувати функції поліції. Але морально кожен громадянин мав би вступатися за скривджених і тих, на кого напали. Хоча б фіксувати на відео, щоб були докази, чи кликати на допомогу. І людина не може притягатися до відповідальності за те, що застосовує насилля до правопорушника,

– пояснив юрист.

Щодо провідника, то він – службова особа. Відповідно, зобов'язаний викликати поліцію, вживати всіх необхідних заходів для захисту життя і здоров'я пасажирів. Тому, безумовно, бездіяльність провідника містить і службове правопорушення, за що можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

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Експерт додав, що, з такими процесами, як, наприклад, зараз проти Сергія Стерненка, право на самозахист чи захист інших осіб в Україні намагаються нівелювати. Виходить, що той, хто захищає себе або інших, може потім бути притягнутий до відповідальності, як нібито нападник. І тому люди часто побоюються заступатися за інших, щоб потім не опинитися на лаві підсудних. Це – проблема, яку також потрібно вирішувати.

Що покриває страхування у потягах?

У кожен квиток включено платіж страхування. Проте покриває це лише інциденти, які сталися з пасажирами внаслідок нещасних випадків. За словами юриста, наразі ж ідеться про злочин.

Нещасний випадок – це подія, яка не залежить від волі людей. Наприклад, ДТП (якщо йдеться про поїздки автобусом) чи влучення блискавки. Тому кваліфікувати напад, як нещасний випадок не можна. І страхування, включене у вартість квитка, його не покриває,

– уточнив Василь Мірошниченко.

Компенсацію постраждалій, як зазначає експерт, у цьому випадку повинен виплатити злочинець. Однак Сергій Лещенко запевняв, що наразі "виконавчі органи управління Укрзалізниці – в переговорах зі страховою, щоб вони покрили цей випадок".

В цілому ж з цього прикрого інциденту варто зробити низку висновків: як стосовно страхового покриття та важливості поліції у поїздах, так і загалом – щодо небайдужості кожного. Інакше повторення таких нападів не уникнути.