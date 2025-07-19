Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Информация о ранении местного жителя поступила в полицию около 12:00.

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Что известно об инциденте в ТЦ?

Полиция установила, что между тремя мужчинами в ТЦ возник конфликт. Один из участников ножом ударил другого в ногу – 28-летнего пострадавшего медики госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи задержали 27-летнего нападавшего, начато уголовное производство по статье о покушение на умышленное убийство.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления, досудебное расследование продолжается.

К слову, по данным "РБК-Украина", инцидент произошел в ТЦ "Сильпо" возле станции метро "Выдубичи". Местные телеграм-каналы писали о ранении военного.

Напомним, накануне в Черкасской области задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины. Во время застолья между ними возник конфликт, парень схватил нож и нанес потерпевшему более 30 ударов.