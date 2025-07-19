Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Інформація про поранення місцевого мешканця надійшла до правоохоронців близько 12:00.

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Що відомо про інцидент у ТЦ?

Поліція встановила, що між трьома чоловіками в ТЦ виник конфлікт. Один з учасників ножем вдарив іншого в ногу – 28-річного потерпілого медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Слідчі затримали 27-річного нападника, розпочато кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви та обставини злочину, досудове розслідування триває.

До слова, за даними "РБК-Україна", інцидент стався у ТЦ "Сільпо" біля станції метро "Видубичі". Місцеві телеграм-канали писали про поранення військового.

Нагадаємо, напередодні в Черкаській області затримали 15-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві 68-річного чоловіка. Під час застілля між ними виник конфлікт, хлопець схопив ножа та завдав потерпілому понад 30 ударів.