Нападение на журналистов "УП" в Днепре: трем людям сообщили о подозрении

В Днепре ранее напали на расследователей "Украинской правды". Трем людям уже сообщили о подозрении относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Следователи подтвердили, что съемочная группа журналистов прибыла к VIP-терминалу аэропорта Днепра. Там на свои телефоны снимали репортаж.

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На территории терминала четверо мужчин стали требовать прекратить съемку. Злоумышленники применили силу и угрожали ножом. В конце концов, они забрали отснятые материалы и удалили их с телефона.

Подозрение для нападавших

Дело касается препятствования законной деятельности журналистов, незаконного изъятия журналистских материалов и технических средств, а также открытого хищения чужого имущества.

Подозрение сообщили троим. Однако следствие еще продолжается, устанавливают, кто именно угрожал убийством одному из журналистов.

Кроме того, будут решать, какую меру пресечения избрать для подозреваемых.



Нападение на журналистов / Фото "Украинской правды"

Нападение на журналистов "УП": что известно

На журналистов "Украинской правды" напали в Днепре 13 февраля. Соответствующие кадры обнародовал расследователь Михаил Ткач. По информации УП, это были охранники терминала.

Одному из журналистов приставили нож к глазу и угрожали.

В Нацполиции рассказали, что начали 2 уголовных дела. Генпрокурор Ирина Венедиктова в фейсбуке тоже прокомментировала инцидент. Она заверила, что реакция будет адекватной.

Впоследствии СМИ заявило, что нападавшие сопровождали бизнесмена Александра Петровского, известного в криминальных кругах под кличкой "Нарик". Якобы оператор снял момент выхода Петровского.

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