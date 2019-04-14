12:24
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Нападение на автомобиль посла Украины в Британии: очевидцы рассказали неожиданные детали

      123 Читати новину українською
      Полиция арестовала нападавшего, который таранил автомобиль украинского посла
      Полиция арестовала нападавшего, который таранил автомобиль украинского посла / twitter.com/HHA_canli

      Выглядел воинственным и в течение нескольких часов громко слушал в автомобиле украинскую музыку, которую включил "для посольства". Так описали очевидцы задержанного полицейскими мужчины, который 13 апреля несколько раз намеренно таранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании.

      Какие детали нападения на автомобиль посла рассказали очевидцы

      Один из жителей Лондона, а именно – района, возле украинского посольства, Дарси Мерсье рассказал журналистам, что автомобиль нападавшего приехал к зданию посольства около 7 утра в субботу, 13 апреля. При этом он на полную мощность динамиков включил музыку.

      Подробно о нападении читайте здесь: Полицейские со стрельбой задержали водителя, который врезался в автомобиль посла Украины в Британии

      Конечно, в утро выходного дня это выглядело нарушением общественного спокойствия. "Я попросил его выключить музыку, а он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства. Он был немного воинственный", – сказал Мерсье изданию BBC.

      Галібаренко
      Посол Галибаренко не пострадала, как и ни один другой работник украинского дипучреждения

      Другой местный, житель этого же района, Дэн, рассказал журналистам MailOnline, что мужчина в автомобиле Mercedes стоял на улице с громко включенной музыкой в течение нескольких часов – минимум с 7:30 утра. А на замечание пояснил, что громко включил музыку "в знак протеста против посольства".

      Министр Великобритании по делам Европы сэр Аллан Данкан выразил обеспокоенность по поводу инцидента и радость относительно того, что никто не пострадал.

      Что случилось возле украинского посольства в Лондоне

      Работники украинского посольства в 10 часов утра вызвали полицию, сообщив, что неизвестный мужчина на серебряном Mercedes несколько раз таранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.

      Арешт
      Полиция задержала нападавшего

      Полиция прибыла и была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника, чтобы задержать его. В Скотленд-Ярде сообщили, что задержанному примерно 40 лет. Признаков террористического акта в действиях злоумышленника полиция не видит. Другой информации пока не разглашают.

      blog_ava
      Многоэтажки с людьми обвалились в Бразилии: фото и видео жутких руин
      сегодня
      347
      Теги: Великобритания
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      сегодня , 12:00 Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      Світові Медіа 129
      "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      сегодня , 10:00 "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      Юлія Ліпенцева 152
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      сегодня , 09:07 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      4044
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сегодня , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 602
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 апреля , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 4946
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Эксперт объяснил, почему Трампа интересует Китай, а не Европа
       21 января 2017 , 16:33
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук