Нападение на автомобиль посла Украины в Британии: очевидцы рассказали неожиданные детали

Выглядел воинственным и в течение нескольких часов громко слушал в автомобиле украинскую музыку, которую включил "для посольства". Так описали очевидцы задержанного полицейскими мужчины, который 13 апреля несколько раз намеренно таранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании.

Какие детали нападения на автомобиль посла рассказали очевидцы

Один из жителей Лондона, а именно – района, возле украинского посольства, Дарси Мерсье рассказал журналистам, что автомобиль нападавшего приехал к зданию посольства около 7 утра в субботу, 13 апреля. При этом он на полную мощность динамиков включил музыку.

Подробно о нападении читайте здесь: Полицейские со стрельбой задержали водителя, который врезался в автомобиль посла Украины в Британии

Конечно, в утро выходного дня это выглядело нарушением общественного спокойствия. "Я попросил его выключить музыку, а он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства. Он был немного воинственный", – сказал Мерсье изданию BBC.



Посол Галибаренко не пострадала, как и ни один другой работник украинского дипучреждения

Другой местный, житель этого же района, Дэн, рассказал журналистам MailOnline, что мужчина в автомобиле Mercedes стоял на улице с громко включенной музыкой в течение нескольких часов – минимум с 7:30 утра. А на замечание пояснил, что громко включил музыку "в знак протеста против посольства".

Міністр Європи сер Аллан Данкан: "Стурбований з приводу інциденту біля Посольства України сьогодні вранці. Щойно говорив з Послом Наталією Галібаренко @UkrEmbLondon і був радий почути, що ніхто не постраждав. Дякую поліції Лондона за швидке реагування" https://t.co/uKw2kZ6AFd — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 13 апреля 2019 г.

Министр Великобритании по делам Европы сэр Аллан Данкан выразил обеспокоенность по поводу инцидента и радость относительно того, что никто не пострадал.

Что случилось возле украинского посольства в Лондоне

Работники украинского посольства в 10 часов утра вызвали полицию, сообщив, что неизвестный мужчина на серебряном Mercedes несколько раз таранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.



Полиция задержала нападавшего

Полиция прибыла и была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника, чтобы задержать его. В Скотленд-Ярде сообщили, что задержанному примерно 40 лет. Признаков террористического акта в действиях злоумышленника полиция не видит. Другой информации пока не разглашают.