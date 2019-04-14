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      Напад на автомобіль посла України у Британії: очевидці розповіли несподівані деталі

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      Поліція арештувала нападника, який таранив автомобіль українського посла
      Поліція арештувала нападника, який таранив автомобіль українського посла / twitter.com/HHA_canli

      Виглядав войовничим і протягом кількох годин гучно слухав у автомобілі українську музику, яку увімкнув "для посольства". Так описали очевидці затриманого поліцейськими чоловіка, який 13 квітня кілька разів навмисно таранив службовий автомобіль посла України у Великій Британії.

      Які деталі нападу на автомобіль посла розповіли очевидці

      Один із мешканців Лондона, а саме – району біля українського посольства, Дарсі Мерсьє розповів журналістам, що автомобіль нападника приїхав до будівлі посольства близько 7 ранку в суботу, 13 квітня. При цьому він на повну потужність динаміків увімкнув музику.

      Детально про напад читайте тут: Поліцейські зі стріляниною затримали водія, який врізався в автомобіль посла України в Британії

      Звісно, у ранок вихідного дня це виглядало порушенням громадського спокою. "Я попросив його вимкнути музику, а він сказав, що увімкнув українську музику для українського посольства. Він був трохи войовничий", – сказав Мерсьє виданню BBC.

      Галібаренко
      Посол Галібаренко не постраждала, як і жоден інший працівник української дипустанови

      Інший місцевий, мешканець цього ж району, Ден розповів журналістам MailOnline, що чоловік у автомобілі Mercedes стояв на вулиці з увімкненою гучно музикою протягом кількох годин – щонайменше з 7:30 ранку. А на зауваження пояснив, що гучно увімкнув музику "на знак протесту проти посольства".

      Міністр Великої Британії у справах Європи сер Аллан Данкан висловив стурбованість з приводу інциденту та радість щодо того, що ніхто не постраждав.

      Що трапилося біля українського посольства у Лондоні

      Працівники українського посольства о 10 годині ранку викликали поліцію, повідомивши, що невідомий чоловік на срібному Mercedes кілька разів таранив службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко.

      Арешт
      Поліція затримала нападника

      Поліція прибула та була змушена відкрити вогонь по транспортному засобу злочинця, щоб затримати його. У Скотленд-Ярді повідомили, що затриманому приблизно 40 років. Ознак терористичного акту у діях зловмисника поліція не вбачає. Іншої інформації поки не розголошують.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія
      Джерело: 24 канал
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