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      Поліцейські зі стріляниною затримали водія, який врізався в автомобіль посла України в Британії

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      Вулиці поблизу парку Холланд у Лондоні перекрила поліція
      Вулиці поблизу парку Холланд у Лондоні перекрила поліція / twitter.com/KatayamaHiroaki

      Поліція Лондона оточила парк Холланд у районі Лондона Кенсінгтон. Користувачі соціальних мереж повідомили про стрілянину, що відбувалася біля посольств кількох країн. Причиною, за інформацією ЗМІ, була агресивна поведінка водія срібного Mercedes, який врізався в автомобіль українського посла.

      Видання SKYnews повідомило, що поліцейські зі стріляниною затримали водія автомобіля, який врізався в автомобіль посла України.

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      Прес-секретар посольства України повідомив, що офіцерів поліції викликали 13 квітня близько 10 ранку, адже невідомий чоловік на срібному Mercedes кілька разів таранив автомобіль, припаркований біля українського посольства.

      Мерседес
      Mercedes, водія якого, за попередньою інформацією, затримали лондонські поліцейські

      Лонгдон
      Затримання водія поліцейськими
       

      З офіційної заяви посольства також відомо, що поліція "була змушена відкрити вогонь по транспортному засобу злочинця", а "винуватця затримали і доставили до відділення поліції". Далі правоохоронці з'ясовуватимуть особу і мотив зловмисника.

      У поліції повідомили, що затриманому приблизно 40 років. Іншої інформації не розголошують. Посол України у Британії Наталія Галібаренко не перебувала в посольстві на момент інциденту. Зрештою, жоден працівник посольства не постраждав.

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      Теги: Новини України Великобританія
      Джерело: 24 канал
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