Стрілянина та вибухи: у російській Тюмені ввели режим контртерористичної операції (відео)

За даними спецслужб, в одному з приватних будинків Тюмені перебувають учасники терористичної організації "Ісламська держава". Зазначається, що вони планували здійснити терористичний акт у місцях масового скупчення людей.

Операція проводиться в районі трьох вулиць міста, повідомив телеканал "Дождь". Очевидці повідомляють, що силовики оточили один з мікрорайонів міста, на місці можна почути звукистрілянини з автоматичної зброї.

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Місцеві жителі евакуйовані, їм заборонено знімати те, що відбувається на камеру.

Операція була націлена на двох ймовірних прихильників "Ісламської держави", які планували теракти в Тюмені. Вони були озброєні і переховувалися в одному з приватних будинків.

Представники спецслужб запропонували чоловікам здатися, на що отримали відмову. Натомість підозрювані відкрили вогонь в бік спецназу. Виникла перестрілка внаслідок якої обох чоловіків було вбито.

Попередньо підозрювані чинили збройний опір і були ліквідовані вогнем у відповідь,

– заявило джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що будинок, в якому перебували підозрювані, після штурму загорівся. Потерпілих серед цивільного населення і втрат серед сил правопорядку немає.

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