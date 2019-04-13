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      Стрельба и взрывы: в российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции (видео)

      26 Читати новину українською
      В российской Тюмени проведен контртеррористическую операцию
      В российской Тюмени проведен контртеррористическую операцию / ТАСС

      По данным спецслужб, в одном из частных домов Тюмени находятся участники террористической организации "Исламское государство". Отмечается, что они планировали осуществить террористический акт в местах массового скопления людей.

      Операция проводится в районе трех улиц города, сообщил телеканал "Дождь". Очевидцы сообщают, что силовики окружили один из микрорайонов города, на месте можно услышать звуки стрельбы из автоматического оружия.

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      Местные жители эвакуированы, им запрещено снимать происходящее на камеру.

      Операция была нацелена на двух вероятных сторонников "Исламского государства", которые планировали теракты в Тюмени. Они были вооружены и скрывались в одном из частных домов.

      Представители спецслужб предложили мужчинам сдаться, на что получили отказ. Подозреваемые открыли огонь в сторону спецназа. Возникла перестрелка в результате которой обое мужчин были убиты.

      Предварительно подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем,
      – заявил источник в правоохранительных органах.

      Отмечается, что дом, в котором находились подозреваемые, после штурма загорелся. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

      Смотрите видео: Режим контртеррористической операции в Тюмени

       

       

      blog_ava
      Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти
      12 апреля
      534
      Теги: Новости России ФСБ Оружие
      Источник: 24 Канал
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