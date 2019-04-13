Стрельба и взрывы: в российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции (видео)
По данным спецслужб, в одном из частных домов Тюмени находятся участники террористической организации "Исламское государство". Отмечается, что они планировали осуществить террористический акт в местах массового скопления людей.
Операция проводится в районе трех улиц города, сообщил телеканал "Дождь". Очевидцы сообщают, что силовики окружили один из микрорайонов города, на месте можно услышать звуки стрельбы из автоматического оружия.
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Местные жители эвакуированы, им запрещено снимать происходящее на камеру.
Операция была нацелена на двух вероятных сторонников "Исламского государства", которые планировали теракты в Тюмени. Они были вооружены и скрывались в одном из частных домов.
Представители спецслужб предложили мужчинам сдаться, на что получили отказ. Подозреваемые открыли огонь в сторону спецназа. Возникла перестрелка в результате которой обое мужчин были убиты.
Предварительно подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем,
– заявил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что дом, в котором находились подозреваемые, после штурма загорелся. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
Смотрите видео: Режим контртеррористической операции в Тюмени