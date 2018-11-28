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      Нападение на Гриценко: у политика прокомментировали инцидент

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      Нападение на Анатолия Гриценко
      Нападение на Анатолия Гриценко / Odessa.online

      В пресс-службе лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко подтвердили, что на него напали в Одессе. Случилось это, когда политик прибыл для участия в радиоэфире.

      Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря политика Кристину Бондаренко.

      24 канал сообщал, что 28 ноября в Одессе на Анатолия Гриценко напали неизвестные и забросали его яйцами, после чего начались столкновения. Нападавшие применили газовые баллончики. Полиция открыла по факту инцидента дело.

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      Анатолий Гриценко приехал на радиоэфир. Перед входом дорогу перекрыли несколько десятков неизвестных. Сторонники Гриценко, которые его сопровождали, пытались пройти в помещение, но неизвестные начали их избивать. Сам политик не пострадал,
      – рассказала Бондаренко.

      Пресс-секретарь Гриценко добавила, в результате столкновения пострадал член местной организации "Гражданской позиции". У него сотрясение мозга, рассечена бровь, сообщает "Интерфакс-Украина".

       

      Теги: Новости политики Новости Одессы Новости Украины столкновения Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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