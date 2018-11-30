Нападение на Гриценко в Одессе: Аваков рассказал, сколько нападавших задержали

Правоохранители задержали пятерых злоумышленников, которые напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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24 канал сообщал, что 28 ноября в Одессе на Анатолия Гриценко напали неизвестные перед радиоэфиром и забросали его яйцами, после чего начались столкновения. Нападавшие применили газовые баллончики. Полиция открыла по факту инцидента дело.

"Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", – заявил глава МВД.

В то же время, министр не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

МВД будет жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе: попытке срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти,

– подчеркнул Аваков.

Напомним, Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал нападение, которое неизвестные совершили на него и его однопартийцев в Одессе. Политик также добавил, что "заказчика искать не надо, он известен".