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      Нападение на Гриценко в Одессе: Аваков рассказал, сколько нападавших задержали

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      Пятерых нападавших на Гриценко задержали
      Пятерых нападавших на Гриценко задержали / Фото из открытых источников

      Правоохранители задержали пятерых злоумышленников, которые напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.

      Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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      24 канал сообщал, что 28 ноября в Одессе на Анатолия Гриценко напали неизвестные перед радиоэфиром и забросали его яйцами, после чего начались столкновения. Нападавшие применили газовые баллончики. Полиция открыла по факту инцидента дело.

      "Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", – заявил глава МВД.

      В то же время, министр не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

      МВД будет жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе: попытке срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти,
      – подчеркнул Аваков.

      Напомним, Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал нападение, которое неизвестные совершили на него и его однопартийцев в Одессе. Политик также добавил, что "заказчика искать не надо, он известен".

      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости политики Новости Одессы Анатолий Гриценко столкновения Арсен Аваков Министерство внутренних дел
      Источник: 24 Канал
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