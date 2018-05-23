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Нападение на лагерь ромов в Тернополе: злоумышленники сожгли поселение и открыли стрельбу

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Полиция открыла дело по факту нападения на лагерь ромов в Тернополе
Полиция открыла дело по факту нападения на лагерь ромов в Тернополе / Иллюстративное фото

Во время нападения на ромский табор в Великогаивском лесу Тернопольской области радикально настроенные лица сожгли поселение и применили огнестрельное оружие, открыв стрельбу. В это время в лагере находились 7 взрослых и более 30 детей, которые убежали в лес.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Отметим, ранее стало известно, что 22 мая в Тернополе неизвестные с битами напали на лагерь ромов.

Следовательно, Денисова открыла по данному факту производство ввиду того, что в этой ситуации "усматриваются явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства".

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Кроме того, Денисова направила запрос к руководству полиции Тернопольщины с просьбой среагировать в соответствии с требованиями законодательства по вышеназванным фактам.

Людмила Денисова призывает общественность к толерантности, терпимости и недискриминации по любым признакам – национальности, политическим, религиозным и другим убеждениям, языку, полу, этническому и социальному происхождению,
– отмечается в сообщении пресс-службы.

В свою очередь в полиции сообщили "Громадскому радио", что по факту нападения на ромское поселение открыто уголовное дело по статье "Хулиганство".

Вчера полиция получила сообщение о выстрелах вблизи лагеря ромов на улице Микулинецкой. На месте событий нашли 4 отстрелянных гильзы от оружия, которое использует резиновые пули,
– рассказал спикер полиции Сергей Крета.

Он отметил, что в результате стрельбы никто не пострадал. Неподалеку от места событий полиция задержала 12 парней.

"Предположительно, они причастны к этим выстрелам. По их словам, они просто занимались вблизи спортом. Сейчас эта информация еще проверяется, задержанных доставили в городское отделение полиции, взяли отпечатки пальцев и опросили их", – добавил Крета.

Отметим, что это далеко не первый инцидент, когда в Украине неизвестные разгоняют лагерь ромов. Так, в апреле в Киеве на Лысой горе члены националистической организации С14 разобрали и сожгли лагерь ромов.

Вскоре после этого, 9 мая, лагерь ромов сожгли и на Львовщине.

 

Теги: Новости Украины Пожар Полиция Криминальные новости Тернополь Ромы
Источник: 24 Канал
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