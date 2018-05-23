Напад на табір ромів у Тернополі: зловмисники спалили поселення та відкрили стрілянину

Під час нападу на ромський табір у Великогаївському лісі Тернопільської області радикально налаштовані особи спалили поселення та застосували вогнепальну зброю, відкривши стрілянину. В цей час у таборі перебували 7 дорослих та більше 30 дітей, які втекли до лісу.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Зазначимо, раніше стало відомо, що 22 травня у Тернополі невідомі з битами напали на табір ромів.

Відтак, Денісова відкрила за цим фактом провадження з огляду на те, що у цій ситуації "вбачаються явні ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини".

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Крім того, Денісова скерувала запит до керівництва поліції Тернопільщини з проханням зреагувати відповідно до вимог законодавства за означеними фактами.

Людмила Денісова закликає громадськість до толерантності, терпимості та недискримінації за будь-яким ознаками – національності, політичних, релігійних та інших переконань, мови, статі, етнічного та соціального походження,

– зазначається у повідомленні прес-служби.

У свою чергу у поліції сповістили "Громадському радіо", що за фактом нападу на ромське поселення відкрито кримінальну справу за статтею "Хуліганство".

Учора поліція отримала повідомлення про постріли поблизу табору ромів на вулиці Микулинецькій. На місці подій знайшли 4 відстріляні гільзи від зброї, що використовує гумові кулі,

– розповів речник поліції Сергій Крета.

Він зазначив, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Неподалік від місця подій поліція затримала 12 молодиків.

"Імовірно, вони причетні до цих пострілів. За їхніми словами, вони просто займалися поблизу спортом. Наразі ця інформація ще перевіряється, затриманих доставили до міського відділку поліції, взяли відбитки пальців та опитали їх", – додав Крета.

Зазначимо, що це далеко не перший інцидент, коли в Україні невідомі розганяють табір ромів. Так, у квітні у Києві на Лисій горі члени націоналістичної організації С14 розібрали та спалили табір ромів.



Невдовзі після цього, 9 травня, табір ромів спалили і на Львівщині.