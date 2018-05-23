13:47
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Напад на табір ромів у Тернополі: зловмисники спалили поселення та відкрили стрілянину

505 Читать новость на русском
Поліція відкрила справу за фактом нападу на табір ромів у Тернополі
Поліція відкрила справу за фактом нападу на табір ромів у Тернополі / Ілюстративне фото

Під час нападу на ромський табір у Великогаївському лісі Тернопільської області радикально налаштовані особи спалили поселення та застосували вогнепальну зброю, відкривши стрілянину. В цей час у таборі перебували 7 дорослих та більше 30 дітей, які втекли до лісу.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Зазначимо, раніше стало відомо, що 22 травня у Тернополі невідомі з битами напали на табір ромів.

Відтак, Денісова відкрила за цим фактом провадження з огляду на те, що у цій ситуації "вбачаються явні ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини".

Читайте також: У Києві спалили кілька будинків ромів: є відео

Крім того, Денісова скерувала запит до керівництва поліції Тернопільщини з проханням зреагувати відповідно до вимог законодавства за означеними фактами.

Людмила Денісова закликає громадськість до толерантності, терпимості та недискримінації за будь-яким ознаками – національності, політичних, релігійних та інших переконань, мови, статі, етнічного та соціального походження,
– зазначається у повідомленні прес-служби.

У свою чергу у поліції сповістили "Громадському радіо", що за фактом нападу на ромське поселення відкрито кримінальну справу за статтею "Хуліганство".

Учора поліція отримала повідомлення про постріли поблизу табору ромів на вулиці Микулинецькій. На місці подій знайшли 4 відстріляні гільзи від зброї, що використовує гумові кулі,
– розповів речник поліції Сергій Крета.

Він зазначив, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Неподалік від місця подій поліція затримала 12 молодиків.

"Імовірно, вони причетні до цих пострілів. За їхніми словами, вони просто займалися поблизу спортом. Наразі ця інформація ще перевіряється, затриманих доставили до міського відділку поліції, взяли відбитки пальців та опитали їх", – додав Крета.

Зазначимо, що це далеко не перший інцидент, коли в Україні невідомі розганяють табір ромів. Так, у квітні у Києві на Лисій горі члени націоналістичної організації С14 розібрали та спалили табір ромів.

Невдовзі після цього, 9 травня, табір ромів спалили і на Львівщині.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Пожежа Тернопіль Роми
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 415
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сьогодні, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 2686
Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
сьогодні, 11:09 Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
2803
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 688
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1379
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук