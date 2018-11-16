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      Нападение на пограничника на Закарпатье: военного прооперировали

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      Пограничник перенес операцию после того, как его сбили автомобилем контрабандисты
      Пограничник перенес операцию после того, как его сбили автомобилем контрабандисты / Фото из открытых источников

      Медики провели операцию украинскому пограничнику, на которого на Закарпатье автомобилем наехали контрабандисты. Последние пытались перевезти через границу сигареты и большую сумму денег.

      Об этом рассказал заместитель главного врача Раховской районной больницы Юрий Матичин, сообщает 112.ua.

      24 канал 16 ноября сообщал, что на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили украинского пограничника, в результате чего он впал в кому.

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      Врач отметил, что пограничнику удалили селезенку. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

      Бригада хирургов сделала лапаротомию с устранением повреждения печени... Он на аппарате искусственной вентиляции, получает соответствующие инфузии. Он не транспортабельный,
      – сказал медик.

      Он добавил, что сейчас вызвана бригада специалистов из областной клинической больницы, которая решит вопрос относительно дальнейшего лечения пограничника и, соответственно, транспортировки.

      Теги: Новости Украины контрабанда Аварии и ДТП Госпогранслужба Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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