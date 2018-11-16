Напад на прикордонника на Закарпатті: військового прооперували

Медики провели операцію українському прикордоннику, на якого на Закарпатті автомобілем наїхали контрабандисти. Останні намагались перевезти через кордон сигарети та велику суму грошей.

Про це розповів заступник головного лікаря Рахівської районної лікарні Юрій Матичин, повідомляє 112.ua.

24 канал 16 листопада повідомляв, що на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили українського прикордонника, через що він впав у кому.

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Лікар зазначив, що прикордоннику видалили селезінку. Зараз його стан оцінюється як тяжкий та нестабільний.

Бригада хірургів зробила лапаротомію з усуненням пошкодження печінки... Він на апараті штучної вентиляції, отримує відповідні інфузії. Він не транспортабельний,

– сказав медик.

Він додав, що наразі викликано бригаду фахівців з обласної клінічної лікарні, яка вирішить питання щодо подальшого лікування прикордонника і, відповідно, транспортування.