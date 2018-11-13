Нападение на прохожих в Австралии: бездомному, пытавшегося остановить террориста, собрали деньги

Жители Мельбурна, что в Австралии, собрали 72 тысячи долларов для бездомного, который пытался тележкой из супермаркета остановить террориста, напавшего на полицейских.

Об этом сообщил сайт ВВС.

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46-летний житель Мельбурна Майкл Роджерс в сети уже назвали "человеком с тележкой", ведь он помогал полицейским остановить преступника, который нападал на прохожих с ножом. Мужчина толкал в террориста тележку, пытаясь сбить его с ног.

Видео нападения в Мельбурне

"Я увидел тележку на другой стороне дороги, взял ее, разбежался и толкнул в сторону нападавшего. Я зацепил его, но не сбил. Повторил попытку еще несколько раз, но этого оказалось недостаточно, чтобы обезвредить. Все было очень спонтанно", – рассказал Роджерс.

Опубликованное в Сети видео зафиксировало подвиг Роджерса. После этого неравнодушные создали страницу в соцсети, где собирали средства для помощи бездомному. Им удалось собрать 100 тысяч австралийских долларов ( более 72 тысяч долларов США). А также нашли специалиста, который поможет Роджерсу найти жилье и правильно распорядиться средствами.

Напомним, что 9 ноября в Мельбурне мужчина врезался на автомобиле в торговый центр Target Сentre, а потом напал с ножом на прохожих, один человек погиб, двое – ранены.