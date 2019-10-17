Нападение российских кораблей на украинские: какие маневры используют

"Переяслав" – малый разведывательный корабль военно-морских сил Украины. На его борту экипаж и 20 морских пехотинцев 503-го отдельного батальона. Это – часть элитного подразделения, следующее через Черное море в Грузию. Там украинские бойцы примут участие в международных военных учениях под эгидой НАТО.

Вместе с морпехами на палубе "Переяслава" – Алексей Чубашев. Военный журналист, офицер Вооруженных сил, следующий за новым этапом собственного вызова. Ранее Алексей прошел отбор в десантные войска и на собственной шкуре почувствовал ад Q-курса в Силах специальных операций.

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"Я понял, что это нифиговое такое приключение и терять его я не имею права. После всего, что уже было, ССО, десант – я решил, что надо попробовать еще и горы. А при условии, что я не умею плавать и в горах никогда раньше не был, то это однозначно должно было быть интересно", – рассказал рекрут Алексей Чубашев.



Корабль "Переяслав"

Теперь морская пехота. Алексею придется успевать за ребятами, которых годами закаляет война. У него нет права подвести этих воинов на учениях с военными 13-х стран мира. Среди которых и подразделение самой мощной армии планеты – корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки.

"Такие учения в любом случае важны для стран участников. Вы собираете вокруг себя партнеров и превращаете их в одну большую силу, готовую среагировать в любой момент. Опыт украинских солдат и американские технологии – это прекрасная возможность поработать бок о бок . Мы уже знаем это, потому что работали с вашими ребятами на "Си Бризе", – сообщил лейтенант Корпуса морской пехоты США Даниэль Линфанте.



Даниэль Линфанте

Работа рядом с блекхоуками, абрамсами и джавелинами – все это впереди. Пока же экипажу "Переяслава", морпехам и съемочной группе нужно справиться с переходом через все Черное море. Это путешествие может стать рекордным. А может завершиться так и не начавшись.

Только "Переяслав" покинул территориальные воды Украины, на горизонте сразу возник боевой корабль Черноморского флота Российской Федерации. По силуэту помощники капитана определили судно – это "Проект 1124". Чуть позже бортовой номер выдал в подозрительном "соседе" корвет "Касимов". Корабль предназначен для рейдов, выявления и уничтожения других кораблей и даже подводных лодок. Совсем скоро станет ясно – это судно целенаправленно идет за "Переяславом".

"Параллельно он проводит разведку по нам. Параллельно он проводит разведку в принципе по всему украинскому флоту. Почему? Потому что ему становится известно, сколько кораблей вышло в море, какой у них курс, куда они идут", – пояснил рекрут Алексей Чубашев.



Рекрут Алексей Чубашев

Истинные намерения россиян – известны лишь россиянам. За несколько дней до этого Россия предупредила об официальном временном перекрытии нескольких районов акватории Черного моря. Из-за этого "Переяслав", следуя международным нормам, вынужден идти в Грузию обходным путем. Фактически, обходить все море, аж "под" турецким берегом.



Маршрут "Переяслава"

Сопровождение российского судна можно было бы считать обычным патрулированием заранее перекрытых квадратов. Но не в условиях гибридной войны. Не после аннексии Крыма.

Процитирую командира нашего судна. Он сказал как? Он сказал, что лев есть, но лев в клетке. До тех пор, пока лев в клетке, он нам не грозит. Но он может в любой момент с той клетки вырваться. В данную секунду, вроде как угрозы от этого судна нам нет,

– сообщил рекрут Алексей Чубашев.

Насколько далеко готовы зайти русские, "звеня оружием", всем известно после столкновения в Керченском проливе. Но далеко не каждый знает, что тот резонансный инцидент, который завершился захватом трех украинских судов и 24-х моряков, совсем не единственный.

"Подобное вызывающее поведение со стороны российских кораблей здесь в море происходит регулярно. Даже тот корабль, на котором сейчас я нахожусь, уже не раз пытались вроде как взять на таран, но каждый раз это была имитация", – пояснил рекрут Алексей Чубашев.

Российский ракетный катер прибегал к провокациям. Мы шли определенным курсом по маршруту, и ​​вот он маневрировал возле нас, пытаясь заставить нас свернуть с нашего курса,

– рассказал член экипажа "Переяслава".

Чтобы понимать, как это выглядит на море, где ориентировочно так же, как и в небе. Кто смотрел фильмы о Второй мировой, где летчики так нос в нос, друг на друга, и в какой-то момент один отворачивает – тот пролетает. Ровно то же самое происходило и с этим кораблем.

"Капитан корабля принял решение взять нас на таран. Отошел от нас где-то на мили две, набрал максимальные обороты и шел на нас прямо в расчете на то, что мы изменим курс в том направлении, которое он нам предлагал", – вспомнил морской пехотинец Максим.



Морская пехота

"Все понимали, что уже поздно куда-то поворачивать. Вот, но все шли до последнего. Но говорю же, что благодаря действиям экипажа все закончилось хорошо. Они повернули. А мы, как шли своим курсом, так и остались на нем", – добавил член экипажа "Переяслава".

Он в последний момент менял направление и проходил у нас перед носом корабля. Буквально в метрах 15-20. Очень близко. Могло произойти, реально, столкновение,

– сообщил морской пехотинец Максим.

"Несколько раз его пытались российские суда взять на таран, но наш шел смело и не сворачивал. Россиянам на самом деле тоже оно не надо, поэтому они разворачивались и шли туда, откуда пришли. Подобное хамство меня раздражает, потому что мы живем в 21 веке и продемонстрировать у кого большие яйца можно более цивилизованными методами", – добавил рекрут Алексей Чубашев.

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