Спасение летчика со сбитого вертолета: экстремальная подготовка рекрутов в ССО

Одним из основных этапов отбора в Силы специальных операций ВСУ – это "Богатырские игры". Их главной целью является проверка способностей рекрутов работать в одной команде и выполнять сложные задачи. Например, спасать убитых пилотов или переносить захваченные элементы от противника.

На десятый день инструкторы Q-курса начинают определять удалось ли кандидатам стать одним целым. Те, кто до сих пор не стал частью коллектива, с вероятностью 99,9% не пройдут дальше.

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Следующим их испытанием была задача-легенда. Согласно ей, им нужно эвакуировать летчика со сбитого врагами вертолета. У них для этого были все необходимые материалы, а именно несколько труб и веревки.



Рекруты несут "раненого летчика"

Роль сбитого пилота выполнял мешок, набитый камнями и землей, который весил гораздо больше, чем среднестатистический человек. Нести горе-летчика рекрутам приходилось более 10 километров. Однако у ребят своя легенда относительно груза.

Мы потеряли замечательного парня "восьмидесятого", а сейчас везем его тело на захоронение. Тяжелый был, однако, это триста килограмм доброты и радости,

– рассказал рекрут.



Сложный маршрут рекрутов

Главное преодолеть себя, потому что это на самом деле тяжело. У них постоянно идет давление на плечи и спину, кроме этого у них все болит и они уставшие,

– объяснил инструктор Q-курса.

Последние 800 метров почти на всех дистанциях выбивали больше всего. На пяти, на десяти, на двадцати метрах – это сплошной песок, где ноги застряют и идти практически невозможно, поэтому рекруты передвигались с "погибшим летчиком" миллиметровыми шагами.

О последнем финальном изнурительном задании кандидатов в ССО – смотрите в программе.