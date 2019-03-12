Порятунок льотчика зі збитого вертольота: екстремальна підготовка рекрутів до ССО

Одним з основних етапів відбору до Сил спеціальних операцій ЗСУ – це "Богатирські ігри". Їх головною метою є перевірити здатність рекрутів працювати в одній команді та виконувати складні задачі. Наприклад, рятувати вбитих пілотів чи переносити захоплені елементи від супротивника.

На десятому дні інструктори Q-курсу починають визначати чи вдалося кандидатам стати одним цілим. Ті, хто й досі не стали частиною колективу, з ймовірністю 99,9% не пройдуть далі.

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Наступних їх випробуванням було завдання-легенда. Відповідно до неї, їм потрібно евакуювати льотчика зі збитого ворогами вертольоту. У них для цього були всі необхідні матеріали, а саме декілька труб та мотузки.



Рекрути несуть "пораненого льотчика"

Роль збитого пілота виконував мішок, який набитий камінням та землею і важив набагато більше, аніж середньостатистична людина. Нести горе-льотчика рекрутам доводилось понад 10 кілометрів. Однак у хлопців своя легенда стосовно вантажу.

Ми загубили чудового хлопця "вісімдесятого", а зараз веземо його тіло на заховання. Тяжкий був, проте, це триста кілограм доброти та радості,

– розповів рекрут.



Складний маршрут рекрутів

Головне перебороти себе, тому що це насправді тяжко. У них постійно йде тиск на плечі та спину, окрім цього в них все болить й вони втомлені,

– пояснив інструктор Q-курсу.

Крайні 800 метрів майже на всіх дистанціях вибивали найбільше. На п’яти, на десяти, на двадцяти метрах – це суцільний пісок, де ноги встрягають і йти фактично нереально, тому рекрути пересувалися із "загиблим льотчиком" міліметровими кроками.

Про останнє фінальне виснажливе завдання кандидатів до ССО – дивіться у програмі.