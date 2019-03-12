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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
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      Порятунок льотчика зі збитого вертольота: екстремальна підготовка рекрутів до ССО

      Рекрут.UA. SOF 186 Читать новость на русском

      Одним з основних етапів відбору до Сил спеціальних операцій ЗСУ – це "Богатирські ігри". Їх головною метою є перевірити здатність рекрутів працювати в одній команді та виконувати складні задачі. Наприклад, рятувати вбитих пілотів чи переносити захоплені елементи від супротивника.

      На десятому дні інструктори Q-курсу починають визначати чи вдалося кандидатам стати одним цілим. Ті, хто й досі не стали частиною колективу, з ймовірністю 99,9% не пройдуть далі.

      Читайте також: "Виконаєш завдання, або помреш": які нелюдські випробування переживають бійці ССО

      Наступних їх випробуванням було завдання-легенда. Відповідно до неї, їм потрібно евакуювати льотчика зі збитого ворогами вертольоту. У них для цього були всі необхідні матеріали, а саме декілька труб та мотузки.

      Рекрут
      Рекрути несуть "пораненого льотчика"

      Роль збитого пілота виконував мішок, який набитий камінням та землею і важив набагато більше, аніж середньостатистична людина. Нести горе-льотчика рекрутам доводилось понад 10 кілометрів. Однак у хлопців своя легенда стосовно вантажу.

      Ми загубили чудового хлопця "вісімдесятого", а зараз веземо його тіло на заховання. Тяжкий був, проте, це триста кілограм доброти та радості,
      – розповів рекрут.

      Дистанція рекрутів
      Складний маршрут рекрутів

      Головне перебороти себе, тому що це насправді тяжко. У них постійно йде тиск на плечі та спину, окрім цього в них все болить й вони втомлені,
      – пояснив інструктор Q-курсу.

      Крайні 800 метрів майже на всіх дистанціях вибивали найбільше. На п’яти, на десяти, на двадцяти метрах – це суцільний пісок, де ноги встрягають і йти фактично нереально, тому рекрути пересувалися із "загиблим льотчиком" міліметровими кроками.

      Про останнє фінальне виснажливе завдання кандидатів до ССО – дивіться у програмі.

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      Теги: Збройні сили України Новини України Війна на Донбасі Рекрут.UA. SOF Війна
      Джерело: 24 канал
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