"Виконаєш завдання, або помреш": які нелюдські випробування переживають бійці ССО

З перших днів військового протистояння на Сході України, бійців ССО по праву вважають "хірургами" військової справи. Вони зарекомендували себе як еліта Збройних сил України. І саме бійці UA SOF виконували операції, що лягли в історію російсько-української війни.

За останні два дні кожен рекрут пройшов щонайменше 40 кілометрів лісовими хащами. Вони кожен день стикаються з психологічним тиском та надлюдськими навантаженнями, аби зарекомендувати себе, як бійця, що має сильну особисту мотивацію і дух.

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Інструктори не дозволяють бійцям проявляти слабкість. Відтак кожен, хто здався на якомусь етапі – вибуває та не має права продовжити навчання. Також кандидатам заборонено виявляти найменшу неповагу до інструкторів. Але військовий з позивним "Перший номер" забув про це, тож, замість сніданку та душу рекрути отримали чергову порцію фізичних вправ.



За хамство товариша усі рекрути відбувають покарання

В упорі лежачи рекрути проводять близько години, поки інструктори не впевняться, що усі без винятку засвоїли правила Q-курсу. Але на цьому все не закінчується. Адже інструктори запідозрили, що в одного з бійців є телефон. А це грубе порушення правил, за яке кандидата відрахують.

Тож, кандидати мали за 40 секунд вивернути вміст своїх наплічників. Зрештою інструктори так і не знайшли телефонів, але до омріяного сніданку рекрутів не допустили.



Військовий журналіст Олексій Чубашев виконує вправи

Наступним завданням було за 40 секунд влягтися у спальники. Звичайно ж, за такий час всім впоратися не вдалося, тому інструктори віддають наказ тренуватися, допоки завдання не буде виконано. Після кількох напружених тренувань кандидати таки вклалися у спецпризначенський норматив.

Вони самі собі скасовують завдання. Бійці ССО так ніколи не роблять. Вони тим і відрізняються, що виконують будь-яке поставлене завдання. Або виконаєш завдання, або помреш,

– сказав інструктор Q-курсу Дмитро.

Проте до виконання бойових завдань кандидатам ще далеко. Наразі їх випробовують постійним психологічним пресингом. Саме він покаже, хто з кандидатів не може мати звання бійця ССО.



Рекрути виконують вправи в озері

Після "спа-процедур" бійців чекає піщаний пляж і відпрацювання навичок пересування у наступі. Рекрути успішно штурмували вороже узбережжя і зайняли оборону. Проте за сценарієм картина бою дуже швидко змінилася і вони були вимушені відступати.



Бійці ССО вчаться штурмувати вороже узбережжя

І лише після всіх цих випробувань вони йдуть митися та снідати. Кому не знайшлося місця в душі – довелося змивати бруд просто зі шланга.

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