"Выполнишь задание, или умрешь": какие бесчеловечные испытания переживают бойцы ССО

С первых дней военного противостояния на Востоке Украины, бойцов ССО по праву считают "хирургами" военного дела. Они зарекомендовали себя как элита Вооруженных сил Украины. И именно бойцы UA SOF выполняли операции, легшие в историю российско-украинской войны.

За последние два дня каждый рекрут прошел минимум 40 километров по лесным зарослям. Они каждый день сталкиваются с психологическим давлением и сверхчеловеческими нагрузками, чтобы зарекомендовать себя, как бойца, который имеет сильную личную мотивацию и дух.

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Инструкторы не позволяют бойцам проявлять слабость. Поэтому каждый, кто сдался на каком-то этапе – выбывает и не имеет права продолжить обучение. Также кандидатам запрещено выявлять наименьшее неуважение к инструкторам. Но военный с позывным "Первый номер" забыл об этом, поэтому, вместо завтрака и душа рекруты получили очередную порцию физических упражнений.

За хамство товарища все рекруты отбывают наказание

В упоре лежа рекруты проводят около часа, пока инструкторы не убедятся, что все без исключения усвоили правила Q-курса. Но на этом все не заканчивается. Ведь инструкторы заподозрили, что у одного из бойцов есть телефон. А это грубое нарушение правил, за которое кандидата отчислят.

Поэтому, кандидаты должны были за 40 секунд вывернуть содержимое своих рюкзаков. В конце концов инструкторы так и не нашли телефонов, но к желанному завтраку рекрутов не допустили.

Военный журналист Алексей Чубашев выполняет упражнения

Следующей задачей было за 40 секунд улечься в спальники. Конечно же, за такое время всем справиться не удалось, поэтому инструкторы отдают приказ тренироваться, пока задание не будет выполнено. После нескольких напряженных тренировок кандидаты таки уложились в спецназовский норматив.

Они сами себе отменяют задание. Бойцы ССО так никогда не делают. Они тем и отличаются, что выполняют любую поставленную задачу. Либо выполнишь задание, либо умрешь,

– сказал инструктор Q-курса Дмитрий.

Однако до выполнения боевых задач кандидатам еще далеко. Сейчас их испытывают постоянным психологическим прессингом. Именно он покажет, кто из кандидатов не может иметь звание бойца ССО.

Рекруты выполняют упражнения в озере

После "спа-процедур" бойцов ждет песчаный пляж и отработка навыков передвижения в наступлении. Рекруты успешно штурмовали вражеское побережье и заняли оборону. Однако по сценарию картина боя очень быстро изменилась и они были вынуждены отступать.

Бойцы ССО учатся штурмовать вражеское побережье

И только после всех этих испытаний они идут мыться и завтракать. Кому не нашлось места в душе – пришлось смывать грязь просто из шланга.

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