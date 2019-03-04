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      "Выполнишь задание, или умрешь": какие бесчеловечные испытания переживают бойцы ССО

      Рекрут.UA. SOF 20 Читати новину українською

      С первых дней военного противостояния на Востоке Украины, бойцов ССО по праву считают "хирургами" военного дела. Они зарекомендовали себя как элита Вооруженных сил Украины. И именно бойцы UA SOF выполняли операции, легшие в историю российско-украинской войны.

      За последние два дня каждый рекрут прошел минимум 40 километров по лесным зарослям. Они каждый день сталкиваются с психологическим давлением и сверхчеловеческими нагрузками, чтобы зарекомендовать себя, как бойца, который имеет сильную личную мотивацию и дух.

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      Инструкторы не позволяют бойцам проявлять слабость. Поэтому каждый, кто сдался на каком-то этапе – выбывает и не имеет права продолжить обучение. Также кандидатам запрещено выявлять наименьшее неуважение к инструкторам. Но военный с позывным "Первый номер" забыл об этом, поэтому, вместо завтрака и душа рекруты получили очередную порцию физических упражнений.

      Рекрути отримали покарання

      За хамство товарища все рекруты отбывают наказание

      В упоре лежа рекруты проводят около часа, пока инструкторы не убедятся, что все без исключения усвоили правила Q-курса. Но на этом все не заканчивается. Ведь инструкторы заподозрили, что у одного из бойцов есть телефон. А это грубое нарушение правил, за которое кандидата отчислят.

      Поэтому, кандидаты должны были за 40 секунд вывернуть содержимое своих рюкзаков. В конце концов инструкторы так и не нашли телефонов, но к желанному завтраку рекрутов не допустили.

      Военный журналист Алексей Чубашев выполняет упражнения

      Следующей задачей было за 40 секунд улечься в спальники. Конечно же, за такое время всем справиться не удалось, поэтому инструкторы отдают приказ тренироваться, пока задание не будет выполнено. После нескольких напряженных тренировок кандидаты таки уложились в спецназовский норматив.

      Они сами себе отменяют задание. Бойцы ССО так никогда не делают. Они тем и отличаются, что выполняют любую поставленную задачу. Либо выполнишь задание, либо умрешь,
      – сказал инструктор Q-курса Дмитрий.

      Однако до выполнения боевых задач кандидатам еще далеко. Сейчас их испытывают постоянным психологическим прессингом. Именно он покажет, кто из кандидатов не может иметь звание бойца ССО.

      Рекрути купаються в озері

      Рекруты выполняют упражнения в озере

      После "спа-процедур" бойцов ждет песчаный пляж и отработка навыков передвижения в наступлении. Рекруты успешно штурмовали вражеское побережье и заняли оборону. Однако по сценарию картина боя очень быстро изменилась и они были вынуждены отступать.

      Бійці ССО вчаться штурмувати вороже узбережжя

      Бойцы ССО учатся штурмовать вражеское побережье

      И только после всех этих испытаний они идут мыться и завтракать. Кому не нашлось места в душе – пришлось смывать грязь просто из шланга.

      О моральной подготовке к "богатырским играм" и уроках медитации – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Война Рекрут.UA. SOF
      Источник: 24 канал
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