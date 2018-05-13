Нападение с ножом на людей в Париже: ответственность взяло "Исламское государство"

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в центре Парижа. Инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Парижа недалеко от Оперы Гарнье.

Об этом сообщает AP.

Отметим, что в субботу вечером в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум 2 погибших вместе с нападавшим и многих раненых.

Полиция обнаружила террористический след в нападении на прохожих в Париже, нападавший кричал "Аллах акбар". Правоохранители отметили, что антитеррористическая прокуратура начала расследование.

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BREAKING: Islamic State group news agency claims suspect in Paris knife attack as one of its 'soldiers.' — The Associated Press (@AP) 12 мая 2018 г.

Отметим, что во Франции с 2015 года произошло несколько крупных терактов, ответственность за которые взяли на себя террористы "Исламского государства", а также ряд атак с небольшим количеством пострадавших, также признанных терактами.