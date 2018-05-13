Напад із ножем на людей у Парижі: відповідальність взяла "Ісламська держава"

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад із ножем на перехожих у центрі Парижа. Інцидент трапився ввечері 12 травня у другому окрузі Парижа неподалік від Опери Гарньє.

Про це повідомляє AP.

Зазначимо, що у суботу ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше 2 загиблих разом з нападником та багатьох поранених.

Поліція виявила терористичний слід у нападі на перехожих у Парижі, нападник кричав "Аллах акбар". Правоохоронці зазначили, що антитерористична прокуратура почала розслідування.

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BREAKING: Islamic State group news agency claims suspect in Paris knife attack as one of its 'soldiers.' — The Associated Press (@AP) 12 мая 2018 г.

Зазначимо, що у Франції з 2015 року трапилося кілька великих терактів, відповідальність за які взяли на себе терористи "Ісламської держави", а також низка атак з невеликою кількістю постраждалих, також визнаних терактами.