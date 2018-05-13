Напад із ножем на людей у Парижі: відповідальність взяла "Ісламська держава"
Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад із ножем на перехожих у центрі Парижа. Інцидент трапився ввечері 12 травня у другому окрузі Парижа неподалік від Опери Гарньє.
Про це повідомляє AP.
Зазначимо, що у суботу ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше 2 загиблих разом з нападником та багатьох поранених.
Поліція виявила терористичний слід у нападі на перехожих у Парижі, нападник кричав "Аллах акбар". Правоохоронці зазначили, що антитерористична прокуратура почала розслідування.
Читайте також: У Росії підліток розстріляв студентів коледжу та наклав на себе руки (18+)
Зазначимо, що у Франції з 2015 року трапилося кілька великих терактів, відповідальність за які взяли на себе терористи "Ісламської держави", а також низка атак з невеликою кількістю постраждалих, також визнаних терактами.