Невідомий з ножем напав на людей в центрі Парижа: є загиблі
У центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше двох загиблих разом з нападником та багатьох поранених.
Інцидент трапився ввечері 12 травня у другому окрузі Парижа неподалік від Опери Гарньє.
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Невідомий з ножем накинувся з ножем на людей в центрі Парижа
Відомо, що внаслідок нападу загинула одна людина і щонайменше 8 осіб було поранено.
Поліція знешкодила нападника, вистреливши у нього. Правоохоронці запевняють, що контролюють ситуацію.
На напад в центрі Парижа на своїй сторінці у Twitter вже відреагував міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб.
Він зазначив, що вітає "холоднокровну реакцію правоохоронців, які знешкодили нападника".
Мотиви нападника поки невідомі.
11 травня невідомий відкрив стрілянину у школі в Каліфорнії, внаслідок якого постраждала щонайменше одна людина. Поліція затримала 14-річного підлітка.