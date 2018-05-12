Невідомий з ножем напав на людей в центрі Парижа: є загиблі

У центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше двох загиблих разом з нападником та багатьох поранених.

Інцидент трапився ввечері 12 травня у другому окрузі Парижа неподалік від Опери Гарньє.

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Невідомий з ножем накинувся з ножем на людей в центрі Парижа

Відомо, що внаслідок нападу загинула одна людина і щонайменше 8 осіб було поранено.

#BREAKING Two killed in knife attack in central Paris, security sources say — AFP news agency (@AFP) 12 травня 2018 р.

Поліція знешкодила нападника, вистреливши у нього. Правоохоронці запевняють, що контролюють ситуацію.

Agression dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau, agresseur maîtrisé par les services de police. Plus d’informations à suivre — Préfecture de police (@prefpolice) 12 травня 2018 р.

На напад в центрі Парижа на своїй сторінці у Twitter вже відреагував міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб.

Він зазначив, що вітає "холоднокровну реакцію правоохоронців, які знешкодили нападника".

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 травня 2018 р.

Мотиви нападника поки невідомі.

11 травня невідомий відкрив стрілянину у школі в Каліфорнії, внаслідок якого постраждала щонайменше одна людина. Поліція затримала 14-річного підлітка.