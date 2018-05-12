Неизвестный с ножом напал на людей в центре Парижа: есть погибшие
В центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум двух погибших и многих раненых.
Инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Парижа недалеко от Оперы Гарнье.
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Неизвестный с ножом набросился на людей в центре Парижа
Известно, что в результате нападения погиб один человек и по меньшей мере 8 человек были ранены.
Полиция обезвредила нападавшего, выстрелив в него. Правоохранители уверяют, что контролируют ситуацию.
На нападение в центре Парижа на своей странице в Twitter уже отреагировал министр внутренних дел Франции Жерар Коломб.
Он отметил, что приветствует "хладнокровную реакцию правоохранителей, которые обезвредили нападавшего".
Мотивы нападавшего пока неизвестны.
11 мая неизвестный открыл стрельбу в школе в Калифорнии, в результате которой пострадал по меньшей мере один человек. Полиция задержала 14-летнего подростка.