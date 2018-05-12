Неизвестный с ножом напал на людей в центре Парижа: есть погибшие

В центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум двух погибших и многих раненых.

Инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Парижа недалеко от Оперы Гарнье.

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Неизвестный с ножом набросился на людей в центре Парижа

Известно, что в результате нападения погиб один человек и по меньшей мере 8 человек были ранены.

#BREAKING Two killed in knife attack in central Paris, security sources say — AFP news agency (@AFP) 12 травня 2018 р.

Полиция обезвредила нападавшего, выстрелив в него. Правоохранители уверяют, что контролируют ситуацию.

Agression dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau, agresseur maîtrisé par les services de police. Plus d’informations à suivre — Préfecture de police (@prefpolice) 12 травня 2018 р.

На нападение в центре Парижа на своей странице в Twitter уже отреагировал министр внутренних дел Франции Жерар Коломб.

Он отметил, что приветствует "хладнокровную реакцию правоохранителей, которые обезвредили нападавшего".

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 травня 2018 р.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

11 мая неизвестный открыл стрельбу в школе в Калифорнии, в результате которой пострадал по меньшей мере один человек. Полиция задержала 14-летнего подростка.