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Неизвестный с ножом напал на людей в центре Парижа: есть погибшие

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Неизвестный с ножом набросился на людей в центре Парижа
Неизвестный с ножом набросился на людей в центре Парижа / Twitter

В центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум двух погибших и многих раненых.

Инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Парижа недалеко от Оперы Гарнье.

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Напад Париж Франція
Неизвестный с ножом набросился на людей в центре Парижа

Известно, что в результате нападения погиб один человек и по меньшей мере 8 человек были ранены.

Полиция обезвредила нападавшего, выстрелив в него. Правоохранители уверяют, что контролируют ситуацию.

На нападение в центре Парижа на своей странице в Twitter уже отреагировал министр внутренних дел Франции Жерар Коломб.

Он отметил, что приветствует "хладнокровную реакцию правоохранителей, которые обезвредили нападавшего".

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

11 мая неизвестный открыл стрельбу в школе в Калифорнии, в результате которой пострадал по меньшей мере один человек. Полиция задержала 14-летнего подростка.

Теги: Новости Франции Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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