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Нападение с ножом на вокзале Амстердама совершил 19-летний афганец: новые подробности

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Среди мотивов нападения полицейские рассматривают теракт
Среди мотивов нападения полицейские рассматривают теракт / Фото из открытых источников

Полиция не исключает того, что нападение с ножом на Центральном вокзале Амстердама 31 августа могло быть спланированным террористическим актом. В результате инцидента серьезно пострадали двое граждан США.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 31 августа на главном Центральном вокзале Амстердама произошло нападение. Неизвестный мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате с ранениями госпитализировали 3 человек.

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Преступника удалось задержать лишь после применения огнестрельного оружия. Его жизни ничего не угрожает, он находится в больнице и с ним общаются правоохранители.

Они уже установили, что напавшему 19 лет и по национальности он – афганец.

По словам пресс-секретаря полиции Амстердама Франса Зудерхука, полиция серьезно учитывает то, что у нападавшего существовал террористический мотив.

Двое человек очень сильно ранены, и их привезли в больницу. Мы рассматриваем все сценарии, также худший сценарий – терроризм,
– заявил представитель полиции Роб ван дер Веен.

Теги: Теракт Нидерланды
Источник: 24 Канал
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