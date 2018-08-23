Неизвестный зарезал несколько человек в ресторане в Бельгии

В Бельгии в районе Моресне-Шапель неизвестный напал с ножом на посетителей ресторана, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, включая нападавшего.

Об этом сообщили прокуратура и бургомистр коммуны Пломбьер, правда, при каких обстоятельствах погиб злоумышленник, пока неизвестно, передает телеканал RTL.

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Бургомист со своей стороны отметил, что инцидент не был терактом. По его словам, нападавший был нейтрализован и он больше не может нанести вреда".

Как утверждают очевидцы, мужчина пришел в ресторан, чтобы напасть на свою бывшую подругу и ее мачеху.

По неподтвержденной информации, женщина развелась с мужем полтора года назад, после чего он угрожал ей.

Напомним, недавно вблизи польской Познани три человека с мачете напали на пару с Украины.