В Польше мужчины с мачете напали на украинскую пару

В понедельник, 20 августа, в Польше вблизи Познани 3 мужчин с мачете напали на украинских девушку и парня. Пара вынуждена была скрываться на территории пожарной части.

Об этом сообщает Radio Poznan.

Издание уточнило, что около 22:00 на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежал окровавленный парень с девушкой. Через несколько минут за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли 3 мужчин. Они пытались избить парня и угрожали ему.

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Украинцев защитили пожарные, которые вызвали полицию.

Один из нападавших получил ранение и его забрала "скорая", а двух других злоумышленников вскоре задержали правоохранители. У одного из задержанных обнаружили мачете.

Правоохранители отметили, что в свою очередь 25-летний украинец не получил серьезных травм – у него рассечена губа.

Мы теперь выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но во время нападения этот предмет никоим образом не использовался,

– сообщили в местной полиции.

Задержанных нападавших сейчас держат под стражей. Правоохранители собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения. От этого будут зависеть обвинения, которые будут выдвинуты нападавшим.