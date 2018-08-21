У Польщі чоловіки з мачете напали на українську пару

В понеділок, 20 серпня, у Польщі поблизу Познані 3 чоловіків з мачете напали на українських дівчину і хлопця. Пара змушена була ховатися на території пожежної частини.

Про це повідомляє Radio Poznan.

Видання уточнило, що близько 22:00 на територію пожежної частини Познань-Кшесіни забіг закривавлений хлопець з дівчиною. Через кілька хвилин по них приїхав темний автомобіль, з якого вийшли 3 чоловіків. Вони намагалися побити хлопця і погрожували йому.

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Українців захистили пожежники, які викликали поліцію.

Один із нападників зазнав поранення і його забрала "швидка", а двох інших зловмисників невдовзі затримали правоохоронці. В одного з затриманих виявили мачете.

Правоохоронці зазначили, що у свою чергу 25-річний українець не отримав серйозних травм – у нього розсічена губа.

Ми тепер з’ясовуємо деталі інциденту. У одного з затриманих поліцейські вилучили мачете, але під час нападу цей предмет жодним чином не використовувався,

– повідомили у місцевій поліції.

Затриманих нападників наразі тримають під вартою. Правоохоронці збирають доказовий матеріал, в тому числі з камер стеження. Від цього залежатимуть звинувачення, які будуть висунуті нападникам.