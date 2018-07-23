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У Польщі двоє українців з молотами пограбували пункт обміну валют: фото та відео

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У Польщі двоє українців з молотами пограбували пункт обміну валют
У Польщі двоє українців з молотами пограбували пункт обміну валют / www.lubuska.policja.gov.pl

У ніч з 15 на 16 липня в місті Жари Любуського воєводства, що на заході Польщі, двоє українців вчинили розбійний напад на цілодобовий пункт обміну валют.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Забравши звідти значну суму грошей, грабіжники втекли у невідомому напрямку. Однак правоохоронці їх затримали при спробі нелегальної втечі до України, тепер їм загрожує до 12 років в'язниці.


Пограбування пункту обміну валют

Як зазначає прес-служба, українці під час нападу орудували важкими молотами. Вони намагалися розбити скло, яке відокремлювало касирку від клієнтів. Нападники не змогли розбити конструкцію, але крізь щілину, яка утворилась після десятків ударів, забрали велику суму коштів.

За допомогою слідчих дій поліція встановила осіб віком 41 та 43 років, які можуть бути причетними до нападу. Інформацію про підозрюваних передали усім правоохоронним структурам Польщі.


Зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі

У вівторок, 17 липня, нападників затримали у Долгобичові при спробі незаконно перетнути польсько-український кордон. Після цього прикордонники з'ясували, що зловмисників розшукує Любуська поліція за напад на обмінник.

Наразі встановлюється, чи затримані можуть бути причетні до подібних нападів у Польщі.

Відео пограбування пункту обміну валют у Польщі

 

Теги: Новини України Гроші Кримінальні новини Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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