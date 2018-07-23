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Українця зупинили прикордонники при спробі провезти на територію Польщі кодграббер

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Крадіжки автомобілів – поширене явище
Крадіжки автомобілів – поширене явище / Фото з відкритих джерел

У неділю, 22 липня, непомітно вивезти до Польщі пристрій для зчитування коду сигналізації автомобіля намагався мешканець Івано-Франківської області. Небезпечну контрабанду він заховав у панелі приладів свого легковика.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Технічний засіб, який використовують для зламу сигналізації транспортних засобів, виявили прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби в пункті пропуску "Ягодин". Прихований прилад знайшли в автомобілі "Фольксваген", що рухався на виїзд з України. Водія разом з виявленим пристроєм передано для подальших слідчих дій співробітникам СБУ.


Технічний засіб, який використовують для зламу сигналізації транспортних засобів

До слова, кодграббери використовуються зловмисниками-автовикрадачами з метою долання автосигналізації. Розрізняють три типи подібних пристроїв: для статичних кодів, на принципі кодопідміни та алгоритмічні.


Кодграббери використовуються зловмисниками-автовикрадачами

Для ранніх систем автосигналізації, що використовують статичний код, достатньо пристрою, який перехоплює цей код і запам'ятовує його. Для кодграбберів, заснованих на принципі кодопідміни, характерний алгоритм роботи, що вимагає повторного натискання власником кнопок брелока, використовуючи частково одночасно радіоглушення та перехоплення сигналу брелока. Алгоритмічний кодграббер – пристрій, який має здатність стати повним дублікатом брелока власника.

Нагадаємо, що прикордонники на пункті пропуску "Ужгород" затримали чоловіка, який на авто зі словацькою реєстрацією хотів контрабандою вивезти необроблений бурштин до Словаччини.

Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Луцька Кримінальні новини Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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