Українця зупинили прикордонники при спробі провезти на територію Польщі кодграббер

У неділю, 22 липня, непомітно вивезти до Польщі пристрій для зчитування коду сигналізації автомобіля намагався мешканець Івано-Франківської області. Небезпечну контрабанду він заховав у панелі приладів свого легковика.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Технічний засіб, який використовують для зламу сигналізації транспортних засобів, виявили прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби в пункті пропуску "Ягодин". Прихований прилад знайшли в автомобілі "Фольксваген", що рухався на виїзд з України. Водія разом з виявленим пристроєм передано для подальших слідчих дій співробітникам СБУ.



Технічний засіб, який використовують для зламу сигналізації транспортних засобів

До слова, кодграббери використовуються зловмисниками-автовикрадачами з метою долання автосигналізації. Розрізняють три типи подібних пристроїв: для статичних кодів, на принципі кодопідміни та алгоритмічні.



Кодграббери використовуються зловмисниками-автовикрадачами

Для ранніх систем автосигналізації, що використовують статичний код, достатньо пристрою, який перехоплює цей код і запам'ятовує його. Для кодграбберів, заснованих на принципі кодопідміни, характерний алгоритм роботи, що вимагає повторного натискання власником кнопок брелока, використовуючи частково одночасно радіоглушення та перехоплення сигналу брелока. Алгоритмічний кодграббер – пристрій, який має здатність стати повним дублікатом брелока власника.

Нагадаємо, що прикордонники на пункті пропуску "Ужгород" затримали чоловіка, який на авто зі словацькою реєстрацією хотів контрабандою вивезти необроблений бурштин до Словаччини.