Украинца остановили пограничники при попытке провезти на территорию Польши кодграббер

В воскресенье, 22 июля, незаметно вывезти в Польшу устройство для считывания кода сигнализации автомобиля пытался житель Ивано-Франковской области. Опасную контрабанду он спрятал в панели приборов своей легковушки.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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Техническое средство, которое используют для взлома сигнализации транспортных средств, обнаружили пограничники Луцкого отряда совместно с представителями фискальной службы в пункте пропуска "Ягодин". Скрытый прибор нашли в автомобиле "Фольксваген", который двигался на выезд из Украины. Водителя вместе с обнаруженным устройством передали для дальнейших следственных действий сотрудникам СБУ.



Техническое средство, которое используют для взлома сигнализации транспортных средств

К слову, кодграбберы используются злоумышленниками-автоугонщиками с целью преодоления автосигнализации. Различают три типа подобных устройств: для статических кодов, на принципе кодоподмены и алгоритмические.



Кодграбберы используются злоумышленниками-автоугонщиками

Для ранних систем автосигнализации, использующих статический код, достаточно устройства, которое перехватывает этот код и запоминает его. Для кодграбберов, основанных на принципе кодоподмены, характерен алгоритм работы, требующий повторного нажатия владельцем кнопок брелока, используя частично одновременно радиоглушение и перехват сигнала брелока. Алгоритмический кодграббер – устройство, которое имеет способность стать полным дубликатом брелока владельца.

Напомним, что пограничники на пункте пропуска "Ужгород" задержали мужчину, который на автомобиле со словацкой регистрацией хотел контрабандой вывезти необработанный янтарь в Словакию.