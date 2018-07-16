Житель Ужгорода хотел вывезти больше 20 килограммов янтаря за границу

Пограничники на пункте пропуска "Ужгород" задержали мужчину, который на автомобиле со словацкой регистрацией хотел контрабандой вывезти необработанный янтарь в Словакию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Мужчина спрятал камни прямо под сиденьями, а также в панели устройств.

Работники фискальной службы сейчас оценивают размер контрабанды.

В общем, с начала года пограничники изъяли почти 300 килограммов нелегального янтаря. А вот рекордное количество незаконно добытого камня нашли в прошлом году на Житомирщине – около двух тонн.



