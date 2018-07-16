Пророссийские боевики обстреляли бронемашину с пограничниками

В понедельник утром, 16 июля, около КПВВ "Майорск" боевики обстреляли бронемашину "Кугуар", в которой находился пограничный наряд. В результате обстрела никто из пассажиров автомобиля не пострадал.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

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"Сегодня утром, около 6:00 во время доставки смены пограничных нардов Краматорского отряда в т.н. "нулевой" блокпост на направлении КПВВ "Майорск"со стороны временно неконтролируемой территории Украины начался обстрел из стрелкового оружия. В результате одна из пуль 7.62 мм попала в лобовое стекло автомобиля. Однако стекло выдержало и пограничники из состава ООС не пострадали", — написал Слободян.

Он добавил, что всего за время российской агрессии против Украины бронированные "Кугуары" спасли жизни уже по крайней мере 15 пограничникам.

Бронемашина "Кугуар"

Последствия обстрела бронемашины