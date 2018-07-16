Проросійські бойовики обстріляли бронемашину з прикордонниками

У понеділок зранку, 16 липня, поблизу КПВВ "Майорськ" бойовики обстріляли бронемашину "Кугуар", у якій перебував прикордонний наряд. В наслідок обстрілу ніхто із пасажирів автомобіля не постраждав.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

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"Сьогодні вранці, близько 6 години під час доставки зміни прикордонних нардів Краматорського загону до т.з. "нульового" блокпосту на напрямку КПВВ "Майорськ" з боку тимчасово неконтрольованої території України розпочався обстріл зі стрілецької зброї. В результаті одна із куль 7.62 мм влучила в лобове скло автомобіля. Однак скло витримало і прикордонники зі складу ООС не постраждали", — написав Слободян.

Він додав, що загалом за час російської агресії проти України броньовані "Кугуари" врятували життя вже щонайменше 15 прикордонникам.



Бронемашина "Кугуар"



Наслідки обстрілу бронемашини