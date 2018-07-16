Мешканець Ужгорода хотів вивезти більше 20 кілограмів бурштину за кордон

Прикордонники на пункті пропуску "Ужгород" затримали чоловіка, який на авто зі словацькою реєстрацією хотів контрабандою вивезти необроблений бурштин до Словаччини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Частину каміння чоловік заховав просто під сидіннями, а ще 16 пакунків заклав під сидіння та в панелі пристроїв.

Працівники фіскальної служби зараз оцінюють розмір контрабанди.

Загалом, з початку року прикордонники вилучили майже 300 кілограмів нелегального бурштину. А от рекордну кількість незаконно добутого каміння знайшли торік на Житомирщині – близько двох тонн.



