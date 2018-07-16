Мешканець Ужгорода хотів вивезти більше 20 кілограмів бурштину за кордон
Прикордонники на пункті пропуску "Ужгород" затримали чоловіка, який на авто зі словацькою реєстрацією хотів контрабандою вивезти необроблений бурштин до Словаччини.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Читайте також: Проросійські бойовики обстріляли бронемашину з прикордонниками
Частину каміння чоловік заховав просто під сидіннями, а ще 16 пакунків заклав під сидіння та в панелі пристроїв.
Працівники фіскальної служби зараз оцінюють розмір контрабанди.
Загалом, з початку року прикордонники вилучили майже 300 кілограмів нелегального бурштину. А от рекордну кількість незаконно добутого каміння знайшли торік на Житомирщині – близько двох тонн.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -2020 лютого , 19:56
Збиття "Боїнга 777" на Донбасі: нові дані про головного фігуранта справи25 травня , 19:33
Невідомі атакували Київський патріархат у столиці26 травня , 06:17
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику9 липня , 13:00