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Невідомий зарізав кількох людей у ресторані в Бельгії

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Невідомий напав із ножем на відвідувачів ресторан у Бельгії: 3 загиблих, включно з нападником
Невідомий напав із ножем на відвідувачів ресторан у Бельгії: 3 загиблих, включно з нападником / RTL

У Бельгії в районі Моресне-Шапель невідомий напав з ножем на відвідувачів ресторану, унаслідок чого щонайменше три людини загинули, включно з нападником.

Про це повідомила прокуратура і бургомістр комуни Пломб'єр, щоправда, за яких обставин загинув зловмисник, наразі невідомо, передає телеканал RTL.

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Бургоміст зі свого боку зауважив, що інцидент не був терактом. За його словами, нападника була нейтралізовано та він більше не може завдати шкоди".

Як переконують очевидці, чоловік прийшов до ресторану, аби напасти на свою колишню подругу та її мачуху.

За непідтвердженою інформацією, жінка розлучилася з чоловіком півтора року тому, після чого він погрожував їй.

Нагадаємо, нещодавно поблизу польської Познані три чоловіки з мачете напали на пару з України.

Теги: Жертви Кримінальні новини Бельгія
Джерело: 24 Канал
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