Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Miami Herald.

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Что известно о нападениях на посольства США в Гаити

Отмечается, что раненый в результате нападения на фургон – это садовник, который работает в жилом комплексе посольства. Он направлялся на работу вместе с другими сотрудниками. Мужчину немедленно доставили в медицинское учреждение, он в стабильном состоянии.

Государственный департамент США не смог немедленно предоставить комментарий.

Это уже второй случай за три месяца, когда вооруженные группы атакуют активы посольства США в Гаити. В октябре 2024 года банды обстреляли две бронированные машины посольства, одна из которых принадлежала главе миссии. В одном из автомобилей пулями разбито окно и лобовое стекло. Тогда посол США заявил, что нападение было реакцией на изменения в действиях гаитянской полиции по борьбе с бандами. После нападения посольство эвакуировало часть своего неосновного дипломатического персонала.

Увеличение количества нападений показывает, насколько смелыми стали гаитянские боевики, которые не считаются с присутствием в стране вооруженных международных сил.