НАПК составило и направило в суд 23 административных протокола. Два из них касаются представителей партий, а один – народного депутата "Слуги народа" Максима Березина.

Протокол для Максима Березина: что известно

Нардеп от "Слуги народа" получил протокол по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

К теме Рекордная взятка: НАБУ направило в суд дело Злочевского

Как сообщали журналисты "Схем", Максим Березин в первую неделю работы депутатом просил назначить брату-помощнику зарплату в 48 тысяч гривен. Но впоследствии это представление депутат отозвал.

Что известно о Березине? Попал в Раду по мажоритарному округу №151 на Полтавщине. Березин – председатель подкомитета по социальным вопросам в сферах национальной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Был директором КП "Муниципальная стража" Кременчугского городского совета.

Данные с сайта ВР

За что НАПК составило другие протоколы

По этой же причине о конфликтах интересов, кроме Берзина, наложили протоколы еще на 4 человек:

Владимир Москаленко – Коростенский городской голова (2 протокола);

– Коростенский городской голова (2 протокола); Александр Игнатюк – начальник отдела градостроительства и архитектуры Верховинской районной государственной администрации (2 протокола);

– начальник отдела градостроительства и архитектуры Верховинской районной государственной администрации (2 протокола); Александр Жила – бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола);

– бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола); Андрей Хряпа – начальник управления представительства интересов в суде Черниговской областной прокуратуры (2 протокола).

За нарушение порядка представления финансовой отчетности политических партий составили протоколы по:

"Радикальной партии Олега Ляшко "(уполномоченное лицо – Олег Аверьянов );

); "Команды Андрея Балоги" (руководитель – Андрей Балога).

Еще 4 протокола были составлены в отношении частных лиц из-за нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии.

Из-за нарушения ограничения по совместительству с другими видами деятельности составили протоколы в отношении таких лиц:

Алексей Сивирин, бывший заместитель министра культуры молодежи и спорта Украины;

Алексей Лысюк, бывший заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

По признакам несвоевременной подачи декларации без уважительных причин протоколы получили: