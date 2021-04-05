Брат-помощник: НАПК направило в суд протокол на нардепа от "Слуги народа"
НАПК составило и направило в суд 23 административных протокола. Два из них касаются представителей партий, а один – народного депутата "Слуги народа" Максима Березина.
Источник:НАПК
Протокол для Максима Березина: что известно
Нардеп от "Слуги народа" получил протокол по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
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Как сообщали журналисты "Схем", Максим Березин в первую неделю работы депутатом просил назначить брату-помощнику зарплату в 48 тысяч гривен. Но впоследствии это представление депутат отозвал.
Что известно о Березине?
Попал в Раду по мажоритарному округу №151 на Полтавщине. Березин – председатель подкомитета по социальным вопросам в сферах национальной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Был директором КП "Муниципальная стража" Кременчугского городского совета.
Данные с сайта ВР
За что НАПК составило другие протоколы
По этой же причине о конфликтах интересов, кроме Берзина, наложили протоколы еще на 4 человек:
- Владимир Москаленко – Коростенский городской голова (2 протокола);
- Александр Игнатюк – начальник отдела градостроительства и архитектуры Верховинской районной государственной администрации (2 протокола);
- Александр Жила – бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола);
- Андрей Хряпа – начальник управления представительства интересов в суде Черниговской областной прокуратуры (2 протокола).
За нарушение порядка представления финансовой отчетности политических партий составили протоколы по:
- "Радикальной партии Олега Ляшко "(уполномоченное лицо – Олег Аверьянов);
- "Команды Андрея Балоги" (руководитель – Андрей Балога).
Еще 4 протокола были составлены в отношении частных лиц из-за нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии.
Из-за нарушения ограничения по совместительству с другими видами деятельности составили протоколы в отношении таких лиц:
- Алексей Сивирин, бывший заместитель министра культуры молодежи и спорта Украины;
- Алексей Лысюк, бывший заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
По признакам несвоевременной подачи декларации без уважительных причин протоколы получили:
- Александр Старченко, бывший начальник отдела Высокопольской районной государственной администрации Херсонской области;
- Андрей Головко, бывший следователь следственного отделения Гайворонского ОП ГУНП в Кировоградской области;
- Ольга Устименко, прокурор Генеральной прокуратуры Украины;
- Анна Слюсаренко, начальник отдела Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.
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