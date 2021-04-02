Рекордная взятка: НАБУ направило в суд дело Злочевского
Дело о подкупе руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд. Руководителям органов предлагали взятку в размере 5 миллионов гривен.
Источник:НАБУ
Их хотели подкупить, чтобы закрыть уголовное производство по подозрению экс-министра экологии Николая Злочевского. Говорится о его вероятной причастности к завладению деньгами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ПАО "Реал Банк", и легализации денег.
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Кто среди обвиняемых:
- бывший первый заместитель начальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко;
- один из руководителей группы компании, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича;
- экс-руководительница одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова.
Их обвиняют по статье Уголовного кодекса о пособничестве во взяточничестве. А Иляшенко – дополнительно по статье о незаконном обогащении.
Что известно о деле Злочевского
- В июне 2020 года обвиняемых задержали после передачи денег, которые предназначались для руководства НАБУ и САП.
- Согласно данным следствия, их хотели подкупить для того, чтобы снять подозрение с экс-министра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита "Реал Банк".
- Суд избрал доверенным лицам экс-министра меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.
- В начале июля Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила Злочевскому подозрение. В августе он был объявлен в розыск.
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