Дело о подкупе руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд. Руководителям органов предлагали взятку в размере 5 миллионов гривен.

Их хотели подкупить, чтобы закрыть уголовное производство по подозрению экс-министра экологии Николая Злочевского. Говорится о его вероятной причастности к завладению деньгами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ПАО "Реал Банк", и легализации денег.

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Кто среди обвиняемых:

бывший первый заместитель начальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко;

один из руководителей группы компании, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича;

экс-руководительница одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова.

Их обвиняют по статье Уголовного кодекса о пособничестве во взяточничестве. А Иляшенко – дополнительно по статье о незаконном обогащении.

Заметим! По решению Верховного Суда, дело о подкупе руководителей НАБУ и САП на рекордные 5 миллионов долларов должен решить не ВАКС, а Киевский апелляционный суд.

Что известно о деле Злочевского