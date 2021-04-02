Справу про підкуп керівників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду. Керівникам органів пропонували хабар у розмірі 5 мільйонів гривень.

Їх хотіли підкупити, щоб закрити кримінальне провадження за підозрою ексміністра екології Миколи Злочевського. Мовиться про його ймовірну причетність до заволодіння грошима стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого ПАТ "Реал банк", і легалізації грошей.

До теми Рекордний хабар Злочевського для НАБУ: справу розгляне Київський апеляційний суд

Хто серед обвинувачених

Серед обвинувачених:

колишній перший заступник начальника Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко ;

; один із керівників групи компаній, афільованої зі Злочевським, Андрій Кіча ;

; екскерівниця одного з департаментів Державної фіскальної служби України Олена Мазурова.

Їх звинувачують за статтею Кримінального кодексу щодо пособництва у хабарництві. А Іляшенка – додатково за статтею про незаконне збагачення.

Зауважимо! За рішенням Верховного Суду, справу про підкуп керівників НАБУ та САП на рекордні 5 мільйонів доларів має вирішити не ВАКС, а Київський апеляційний суд.

Що відомо про справу Злочевського