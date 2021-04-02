Рекордний хабар: НАБУ направило до суду справу Злочевського
Справу про підкуп керівників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду. Керівникам органів пропонували хабар у розмірі 5 мільйонів гривень.
Джерело:НАБУ
Їх хотіли підкупити, щоб закрити кримінальне провадження за підозрою ексміністра екології Миколи Злочевського. Мовиться про його ймовірну причетність до заволодіння грошима стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого ПАТ "Реал банк", і легалізації грошей.
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Хто серед обвинувачених
Серед обвинувачених:
- колишній перший заступник начальника Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко;
- один із керівників групи компаній, афільованої зі Злочевським, Андрій Кіча;
- екскерівниця одного з департаментів Державної фіскальної служби України Олена Мазурова.
Їх звинувачують за статтею Кримінального кодексу щодо пособництва у хабарництві. А Іляшенка – додатково за статтею про незаконне збагачення.
Що відомо про справу Злочевського
- У червні 2020 року обвинувачених затримали після передачі грошей, які призначалися для керівництва НАБУ і САП.
- Згідно з даними слідства, їх хотіли підкупити для того, щоб зняти підозру з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту "Реал Банку".
- Суд обрав довіреним особам ексміністра запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав.
- На початку липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Злочевському підозру. У серпні його оголосили у розшук.
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