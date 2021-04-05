Брат-помічник: НАЗК направило до суду протокол на нардепа від "Слуги народу"
НАЗК склало та направило до суду 23 адміністративних протоколи. Два з них стосуються представників партій, а один – народного депутата "Слуги народу" Максима Березіна.
Джерело:НАЗК
Протокол для Максима Березіна: що відомо
Нардеп від "Слуги народу" отримав протокол за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
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Як повідомляли журналісти "Схем", Максим Березін у перший тиждень роботи депутатом просив призначити брату-помічнику зарплату у 48 тисяч гривень. Але згодом це подання депутат відкликав.
Що відомо про Березіна?Потрапив до Ради за мажоритарним округом №151 на Полтавщині. Березін – голова підкомітету із соціальних питань у сферах національної безпеки і оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Був директором КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради.
Дані з сайту ВР
За що НАЗК склало інші протоколи
З цієї ж причини про конфлікти інтересів, окрім Берзіна, наклали протоколи ще на 4 осіб:
- Володимир Москаленко – Коростенський міський голова (2 протоколи);
- Олександр Ігнатюк – начальник відділу містобудування та архітектури Верховинської районної державної адміністрації (2 протоколи);
- Олександр Жила – колишній заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області (4 протоколи);
- Андрій Хряпа – начальник управління представництва інтересів в суді Чернігівської обласної прокуратури (2 протоколи).
Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій склали протоколи щодо:
- "Радикальної партії Олега Ляшка" (уповноважена особа – Олег Авер'янов);
- "Команди Андрія Балоги" (керівник – Андрій Балога).
Ще 4 протоколи було складено щодо приватних осіб через порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.
Через порушення обмеження щодо сумісництва з іншими видами діяльності склали протоколи щодо таких осіб:
- Олексій Сівірін, колишній заступник Міністра культури молоді та спорту України;
- Олексій Лисюк, колишній заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин протоколи отримали:
- Олександр Старченко, колишній начальник відділу Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області;
- Андрій Головко, колишній слідчий слідчого відділення Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області;
- Ольга Устименко, прокурор Генеральної прокуратури України;
- Ганна Слюсаренко, начальник відділу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.
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