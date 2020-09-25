"Слуги народу" беруть помічниками родичів і запевняють, що це не кумівство, – "Схеми"
Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що щонайменше 15 нардепів зі "Слуги народу" взяли собі за помічників своїх родичів або людей, близьких до президента Зеленського. Причому деякі з цих помічників працюють на постійній основі та отримують високі зарплати й премії.
До того ж статус помічника народного депутата дає певні привілеї у доступі до державних установ. Про це мовиться у розслідуванні програми "Схеми" (спільний проєкт "Радіо Свобода" та "UA:Перший") під назвою "Сімейні цінності "слуг народу".
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Хто зі "слуг народу" взяв помічниками родичів
На громадських засадах
- Марина Стефанчук, дружина першого віцеспікера Руслана Стефанчука – помічниця Данила Гетманцева.
- Оксана Музика-Стефанчук – помічниця свого чоловіка Миколи Стефанчука, брата Руслана Стефанчука.
- Людмила Буймістер призначила помічником свого чоловіка.
- Юрій Корявченков за помічницю має свою дружину.
- Та ж ситуація і в Ігоря Василіва.
- Олександр Санченко взяв помічником батька.
- Олександр Скічко помічником взяв брата.
- Так само зробив Микола Кириченко.
- Богдан Яременко не був оригінальним – у нього теж брат помічник.
- Ігор Копитін приєднався до цієї когорти та взяв помічником брата (але згодом заявив, що вже звільнив його).
- І ще один депутат, який взяв брата за помічника – Георгій Мазурашу.
На постійній основі (з отриманням зарплат і премій)
- Марина Нікітіна призначила своїм помічником чоловіка, він отримував зарплату з державного бюджету впродовж шести місяців (загалом – 95 000 гривень). У березні 2020 року чоловіка звільнили.
- Володимир Тимофійчук зробив помічником свого родича із зарплатою у 24 тисячі гривень. До слова, НАЗК виявило, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", зараз ця справа у суді.
- Максим Березін у перший тиждень роботи депутатом просив призначити брату-помічнику зарплату у 48 тисяч гривень. Але згодом це подання депутат відкликав.
- Юрій Кісєль звертався щодо підвищення зарплати та призначення премії своєму помічнику (а це син першого помічника президента Сергія Шефіра).
Щонайменше 15 "слуг" взяли помічниками родичів / Фото "Схем"
Як депутати пояснюють призначення родичів помічниками
Більшість депутатів, які брали родичів за помічників, запевняють, що робили це тільки з огляду на їхні професійні якості.
- Олександр Санченко (помічник – батько):
"Кумівство – це коли береться хтось некомпетентний і просто ставиться".
- Олександр Скічко (брат-помічник):
"Він вчився в Англії, Ірландії, має МВА з економіки. Він мене консультує періодично з питань економіки".
- Микола Кириченко (брат-помічник):
"Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте… Він сам займається бізнесом, я не прив'язаний до нього".
- Юрій Корявченков (дружина-помічниця):
Депутат наголосив, що дружина працює у нього помічницею на громадських засадах, без зарплати.
- Георгій Мазурашу (помічник – брат):
"Ми не вирішуємо якісь там справи – у тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство".
- Максим Березін (брат у помічниках):
"Бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону".
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