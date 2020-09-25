Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що щонайменше 15 нардепів зі "Слуги народу" взяли собі за помічників своїх родичів або людей, близьких до президента Зеленського. Причому деякі з цих помічників працюють на постійній основі та отримують високі зарплати й премії.

До того ж статус помічника народного депутата дає певні привілеї у доступі до державних установ. Про це мовиться у розслідуванні програми "Схеми" (спільний проєкт "Радіо Свобода" та "UA:Перший") під назвою "Сімейні цінності "слуг народу".

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Хто зі "слуг народу" взяв помічниками родичів

На громадських засадах

Марина Стефанчук, дружина першого віцеспікера Руслана Стефанчука – помічниця Данила Гетманцева.

помічниця Оксана Музика-Стефанчук – помічниця свого чоловіка Миколи Стефанчука , брата Руслана Стефанчука.

, брата Руслана Стефанчука. Людмила Буймістер призначила помічником свого чоловіка.

призначила помічником свого чоловіка. Юрій Корявченков за помічницю має свою дружину.

за помічницю має свою дружину. Та ж ситуація і в Ігоря Василіва .

. Олександр Санченко взяв помічником батька.

взяв помічником батька. Олександр Скічко помічником взяв брата.

помічником взяв брата. Так само зробив Микола Кириченко.

Богдан Яременко не був оригінальним – у нього теж брат помічник.

не був оригінальним – у нього теж брат помічник. Ігор Копитін приєднався до цієї когорти та взяв помічником брата (але згодом заявив, що вже звільнив його).

приєднався до цієї когорти та взяв помічником брата (але згодом заявив, що вже звільнив його). І ще один депутат, який взяв брата за помічника – Георгій Мазурашу.

На постійній основі (з отриманням зарплат і премій)

Марина Нікітіна призначила своїм помічником чоловіка, він отримував зарплату з державного бюджету впродовж шести місяців (загалом – 95 000 гривень). У березні 2020 року чоловіка звільнили.

призначила своїм помічником чоловіка, він отримував зарплату з державного бюджету впродовж шести місяців (загалом – 95 000 гривень). У березні 2020 року чоловіка звільнили. Володимир Тимофійчук зробив помічником свого родича із зарплатою у 24 тисячі гривень. До слова, НАЗК виявило, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", зараз ця справа у суді.

зробив помічником свого родича із зарплатою у 24 тисячі гривень. До слова, НАЗК виявило, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", зараз ця справа у суді. Максим Березін у перший тиждень роботи депутатом просив призначити брату-помічнику зарплату у 48 тисяч гривень. Але згодом це подання депутат відкликав.

у перший тиждень роботи депутатом просив призначити брату-помічнику зарплату у 48 тисяч гривень. Але згодом це подання депутат відкликав. Юрій Кісєль звертався щодо підвищення зарплати та призначення премії своєму помічнику (а це син першого помічника президента Сергія Шефіра).

Журналісти "Схем" здивовані цією ситуацією.



Адже Володимир Зеленський ще перед президентськими виборами обіцяв, що "кумівства не буде", а підставами для призначення людей на посади будуть "розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей".



Щонайменше 15 "слуг" взяли помічниками родичів / Фото "Схем"

Як депутати пояснюють призначення родичів помічниками

Більшість депутатів, які брали родичів за помічників, запевняють, що робили це тільки з огляду на їхні професійні якості.

Олександр Санченко (помічник – батько):

"Кумівство – це коли береться хтось некомпетентний і просто ставиться".

Олександр Скічко (брат-помічник):

"Він вчився в Англії, Ірландії, має МВА з економіки. Він мене консультує періодично з питань економіки".

Микола Кириченко (брат-помічник):

"Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте… Він сам займається бізнесом, я не прив'язаний до нього".

Юрій Корявченков (дружина-помічниця):

Депутат наголосив, що дружина працює у нього помічницею на громадських засадах, без зарплати.

Георгій Мазурашу (помічник – брат):

"Ми не вирішуємо якісь там справи – у тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство".

Максим Березін (брат у помічниках):

"Бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону".

Важливо: 17 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про заборону депутатам брати на роботу своїми помічниками близьких осіб. Зеленський його поки що не підписав.



Деякі депутати, які мають родичів за помічників, документ не підтримали: утрималися Людмила Буймістер та Олександр Санченко, а під час голосування "у цілому" утримався і Богдан Яременко.

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