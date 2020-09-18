18 років і майже 1,5 мільярда гривень витратили на реалізацію ідеї побудувати в Чорнобильській зоні відчуження власне Централізоване сховище. Там могло б зберігатися відпрацьоване паливо з українських АЕС.

Про те, чому Україна продовжує щорічно платити Росії 150200 мільйонів доларів за зберігання відпрацьованого ядерного палива, розповіли журналісти програми "Схеми".

Також читайте Суд став на бік Портнова: поліція закрила справу про погрози журналістам "Схем"

Ціна залежності

В Україні працюють 4 атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька, які виробляють половину електроенергії в країні. Лише одна – Запорізька – має сховище, де зберігає своє відпрацьоване ядерне паливо. Інші 3 вимушені відправляти його у Росію на тимчасове зберігання. Щорічно, за даними "Енергоатому" – державного оператора українських АЕС – Україна платить Росії за це 150 – 200 мільйонів доларів.

На те, щоб реалізувати ідею будівництва Централізованого сховища у Чорнобильській зоні, де б зберігалося відпрацьоване паливо з 3 українських АЕС витратили 18 років і майже 1,5 мільярда гривень. За цей час близько 2 мільярдів доларів Україна вже заплатила Росії за вивезення цього палива на тимчасове зберігання.

Причини, через які стратегічний об'єкт досі не введений в експлуатацію:

затягування будівництва,

ймовірні корупційні змови, обставини яких вивчають офіційні органи – Антимонопольний комітет і Національне антикорупційне бюро.

Вже близько 2 мільярдів доларів Україна заплатила Росії за вивезення палива / Фото "Схем"

Журналісти програми "Схеми" розповіли, що у 2017 році на мільярдному тендері оператор українських атомних електростанцій НАЕК "Енергоатом" обрав генпідрядника будівництва сховища – фірму БК "Укрбудмонтаж". Наталія Микитась – дружина народного депутата VIII скликання Максима Микитася і колишнього президента великої будівельної компанії – корпорації "Укрбуд" на той момент була єдиною власницею фірми.

Через деякий час у фірмі-генпідряднику заявили про нестачу грошей. Для завершення будівництва "Енергоатом" оголосив новий тендер на понад 650 мільйонів гривень, який так і не відбувся через виявлену АМКУ змову між БК "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж".

Замість чесної конкуренції на торгах відбулася змова між двома компаніями, які позиціонували себе як самостійні й незалежні гравці. Такі дії є порушенням закону "Про захист економічної конкуренції",

– зазначили в Антимонопольному комітеті.

За словами журналістів, компанії оштрафували та заборонили їм брати участь у майбутніх торгах упродовж 3 років. У фірмі "Укрбудмонтаж" заявили, що оскаржуватимуть це рішення. Окремо новопризначене керівництво "Енергоатома" провело перевірку виконання договорів і додаткових угод із фірмою "Укрбудмонтаж" родини Максима Микитася та виявило багато порушень і зловживань.



Будівництво централізованого сховища / Фото "Схем"

Акт перевірки, який опинився у розпорядженні редакції, показав, що за окремими договорами оплата становила понад 100% від контракту, при цьому фактично роботи не були виконані в повному обсязі.

На початку вересня 2020 року "Енергоатом" повідомив, що виявлені під час аудиту порушення "містять ознаки кримінальних і адміністративних правопорушень", і вже передані до Національного антикорупційного бюро для вивчення. Про результати в НАБУ поки не повідомляли. У неготовності сховища до введення в експлуатацію журналісти також пересвідчились, побувавши на місці зведення проєкту в зоні відчуження.

Стратегічний об'єкт, який вже обійшовся державному "Енергоатому" майже у 1,5 мільярда гривень, потребує ще грошей для завершення його будівництва. У серпні 2020 року "Енергоатом" оголосив новий тендер на роботи по завершенню будівництва на 656 мільйонів гривень. Це – тривалий процес. А, отже, це означає, що і в цьому році Україна продовжить платити Росії за вивезення з українських АЕС відпрацьованого ядерного палива сотні мільйонів доларів,

– зазначили розслідувачі.