В НАПК объяснили, нужно ли декларировать тысячу за вакцинацию
Источник:НАПК
Украинцы, которые обязаны заполнять ежегодную декларацию, не должны указывать в ней помощь государства в 1 тысячу гривен за вакцинацию. Ведь эти средства не являются доходом для декларирования.
Такое объяснение дали в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции.
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В Нацагенстве отметили, что указывать "ковидную тысячу" как доход не нужно, потому что это не доход для целей декларирования.
Поскольку средства, полученные в рамках Программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, зачисляться на специальный счет, не будут облагаться налогом, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации,
– объяснили в ведомстве.
Также в НАПК напомнили, что граждане смогут получить от государства денежную помощь в размере 1 тысячи гривен. Однако эти средства вакцинированные получат не наличными, а в качестве цифрового ваучера, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров.
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К тому же, если лицо не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет.
На что можно потратить деньги
Деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев после поступления только в определенных сферах:
- купить абонемент в спортзал,
- сходить в кинотеатр, театр, музей, на концерт или на художественную выставку,
- купить книги и билеты для путешествий по Украине (железной дорогой и самолетами).
Украинцы в возрасте старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств.
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