В НАПК объяснили, нужно ли декларировать тысячу за вакцинацию

Украинцы, которые обязаны заполнять ежегодную декларацию, не должны указывать в ней помощь государства в 1 тысячу гривен за вакцинацию. Ведь эти средства не являются доходом для декларирования.

Такое объяснение дали в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции.

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В Нацагенстве отметили, что указывать "ковидную тысячу" как доход не нужно, потому что это не доход для целей декларирования.

Поскольку средства, полученные в рамках Программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, зачисляться на специальный счет, не будут облагаться налогом, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации,

– объяснили в ведомстве.

Также в НАПК напомнили, что граждане смогут получить от государства денежную помощь в размере 1 тысячи гривен. Однако эти средства вакцинированные получат не наличными, а в качестве цифрового ваучера, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров.

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К тому же, если лицо не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

На что можно потратить деньги

Деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев после поступления только в определенных сферах:

купить абонемент в спортзал,

сходить в кинотеатр, театр, музей, на концерт или на художественную выставку,

купить книги и билеты для путешествий по Украине (железной дорогой и самолетами).

Украинцы в возрасте старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств.

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