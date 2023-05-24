Так, по результатам следствия, три физических лица внесли денежные взносы на счет политической партии "Слуга народа" на суммы: 1 миллион 700 тысяч гривен, 900 тысяч гривен и 296 тысяч гривен. В общей сложности партия получила 2 миллиона 896 тысяч гривен.

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Какое правонарушение зафиксировали в НАПК

НАПК установило, что граждане, финансировавшие партию, за период с 2017 по 2020 год не имели соответствующих доходов для финансирования партии в таком размере.

Это может свидетельствовать о том, что лица, внесшие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии.

Признаки совершения уголовного проступка заключаются в преднамеренном осуществлении вклада в поддержку политической партии лицами, не имеющими на то права. Ведь законом не допускается воплощение взносов в поддержку политических партий анонимными лицами либо лицами под псевдонимом.

Таким образом, НАПК направило обоснованный вывод о совершении уголовного правонарушения в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований по части 2 статьи 1591 Уголовного кодекса Украины.

Обратите внимание! Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Нардепке от "Слуги" вручили подозрение: что известно

19 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепке от "Слуги народа" Ольге Саладусе. Ей инкриминируют внесение недостоверных сведений в электронную декларацию. Речь идет о 2020 году.

Следствие установило, что нардепка не задекларировала недостроенный дом на земельном участке, расположенном под Киевом. Площадь дома – 167 квадратных метров.

СМИ сообщили, что говорится о нардепке Саладухе. Расследование продолжается.