Так, по результатам следствия, три физических лица внесли денежные взносы на счет политической партии "Слуга народа" на суммы: 1 миллион 700 тысяч гривен, 900 тысяч гривен и 296 тысяч гривен. В общей сложности партия получила 2 миллиона 896 тысяч гривен.
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Какое правонарушение зафиксировали в НАПК
НАПК установило, что граждане, финансировавшие партию, за период с 2017 по 2020 год не имели соответствующих доходов для финансирования партии в таком размере.
Это может свидетельствовать о том, что лица, внесшие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии.
Признаки совершения уголовного проступка заключаются в преднамеренном осуществлении вклада в поддержку политической партии лицами, не имеющими на то права. Ведь законом не допускается воплощение взносов в поддержку политических партий анонимными лицами либо лицами под псевдонимом.
Таким образом, НАПК направило обоснованный вывод о совершении уголовного правонарушения в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований по части 2 статьи 1591 Уголовного кодекса Украины.
Нардепке от "Слуги" вручили подозрение: что известно
19 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепке от "Слуги народа" Ольге Саладусе. Ей инкриминируют внесение недостоверных сведений в электронную декларацию. Речь идет о 2020 году.
Следствие установило, что нардепка не задекларировала недостроенный дом на земельном участке, расположенном под Киевом. Площадь дома – 167 квадратных метров.
СМИ сообщили, что говорится о нардепке Саладухе. Расследование продолжается.