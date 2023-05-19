О подозрении народной избраннице сообщили НАБУ и САП. Следствие установило, что нардепка не задекларировала недостроенный дом на земельном участке, расположенном под Киевом.

Обратите внимание Экс-чиновник Минобороны будут судить за махинации с жильем на Киевщине для военнослужащих

Площадь дома – 167 квадратных метров.

Народная избранница не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости – недостроенный дом площадью более 167 квадратных метров под Киевом. Землю она приобрела в собственность в 2020 году, и о расположенной на ней недостройке в договоре купли-продажи, как оказалось, упоминания не было,

– говорится в сообщении.

СМИ сообщили, что говорится о нардепке Солодухе. Расследование продолжается.

НАБУ и САП разоблачили нардепа Исаенко