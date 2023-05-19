О подозрении народной избраннице сообщили НАБУ и САП. Следствие установило, что нардепка не задекларировала недостроенный дом на земельном участке, расположенном под Киевом.
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Площадь дома – 167 квадратных метров.
Народная избранница не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости – недостроенный дом площадью более 167 квадратных метров под Киевом. Землю она приобрела в собственность в 2020 году, и о расположенной на ней недостройке в договоре купли-продажи, как оказалось, упоминания не было,
– говорится в сообщении.
СМИ сообщили, что говорится о нардепке Солодухе. Расследование продолжается.
НАБУ и САП разоблачили нардепа Исаенко
- Дмитрию Исаенко в марте 2023 года сообщили о подозрении в организации схемы, по которой земельный участок вывели из госсобственности за 300 миллионов гривен. Тогда Вакс наложил арест на земельный участок.
- Исаенко инкриминировали организацию покушения на злоупотребление служебным положением.